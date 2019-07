Trumpova hrozba cly na francouzské víno je naprosto stupidní, prohlásil ministr | E15.cz

Šéf Bílého domu se v tomto smyslu vyjádřil v pátek poté, co Francie jako první větší ekonomika zavedla zvláštní daň pro velké technologické společnosti označované ve Francii jako GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). "Francie právě zavedla digitální daň na naše skvělé americké technologické firmy. Pokud od nich má někdo vybírat daně, je to jejich domovská země, Spojené státy. Brzy oznámíme významný reciproční krok na Macronovu nerozumnost. Vždycky jsem říkal, že americké víno je lepší než francouzské," napsal Trump na twitter.

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!