Nový americký prezident Donald Trump je otevřený možnosti, že by sociální síť zaměřenou na tvorbu krátkých videí TikTok převzal miliardář Elon Musk, který je jeho blízkým spojencem. Trump rovněž uvedl, že se setkal s majiteli sítě TikTok.

Americký Kongres loni v dubnu přijal zákon zakazující síť TikTok v USA v případě, že ji čínská mateřská společnost ByteDance do 19. ledna 2025 neprodá. Prodej se však do stanoveného termínu neuskutečnil, což o víkendu vedlo k dočasnému přerušení provozu sítě. Trump po své pondělní inauguraci vydal příkaz, podle kterého by ministerstvo spravedlnosti nemělo zákaz sítě TikTok po dobu 75 dnů vymáhat.

V médiích se nedávno objevily informace o tom, že čínští představitelé jednají o možnosti prodat aktivity sítě TikTok v USA Muskovi. "Byl bych, kdyby ji chtěl koupit," odpověděl v úterý večer Trump na otázku novinářů, zda by byl otevřený tomu, že by síť TikTok převzal Musk. Ten již vlastní sociální síť X, kterou koupil v roce 2022 za 44 miliard dolarů (zhruba bilion korun).

Za schválením zákona o zákazu TikToku v USA stály obavy, že síť představuje bezpečnostní riziko a může sloužit čínským zájmům. Americké úřady nicméně veřejně nepředložily důkazy o tom, že by čínský stát tímto způsobem špehoval Američany nebo zasahoval do způsobu, jakým platforma předkládá uživatelům obsah. Samotné vedení sítě taková podezření odmítá a tvrdí, že americké ministerstvo spravedlnosti nesprávně vyhodnotilo vazby aplikace na Čínu.