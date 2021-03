Turecko chce chránit lidská práva a vstoupit do EU, tvrdí Erdoğan | E15.cz

Erdoğan otočil, chce chránit lidská práva

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan ve svém úterním projevu představil nový vládní plán, jehož cílem je zlepšit fungování soudního systému v zemi a důslednější ochrana lidských práv. Turecko chce prý také znovu usilovat o vstup do Evropské unie a domluvit se s blokem na zrušení víz. Minulý měsíc Erdoğan nečekaně vyzval k vytvoření nové turecké ústavy a plánoval rovněž zlepšit vztahy Ankary s Washingtonem. Jedná se o výrazný obrat v prezidentově dosavadní politice. Turecko se loni dostalo do ostrého sporu s Řeckem a později celou EU kvůli turecké těžbě ropy a zemního plynu ve východním Středomoří.

Sankce za Navalného se Nord Streamu 2 nedotknou

Evropská unie a Spojené státy v úterý uvalily sankce na Rusko kvůli věznění opozičního předáka Alexeje Navalného. Postihy se dotknout například generálního prokurátora Igora Krasnova nebo hlavního vyšetřovatele Alexandra Bastrykina. Potrestáno bylo i několik ruských podniků. Američané hodlají uvalit další sankce na Moskvu v příštích týdnech, také kvůli údajným ruským kyber-útokům na jejich federální úřady. Brusel naopak odmítl výzvy části europoslanců zastavit stavbu ruského plynovodu v Baltském moři Nord Stream 2. Navalnyj má strávit za mřížemi ještě dva a půl roku. Svůj trest označuje za politicky motivovaný.

Americké trhy padaly, evropské naopak

Akcie ve Spojených státech se po pondělním prudkém růstu včera propadly. Dolů je táhly především velké technologické tituly Apple či Tesla. Index S&P 500 se snížil o 0,81 procenta, Dow Jones odevzdal 0,46 procenta a Nasdaq oslabil o 1,69 procenta. Západoevropské burzy naopak navázaly na dobré výkony z počátku týdne a uzavřely obchodování v zisku. Panevropský index STOXX Europe 600 a německý DAX vyrostly shodně o 0,19 procenta. Francouzský CAC 40 zpevnil o 0,29 procenta a britský FTSE 100 se zvýšil o 0,38 procenta.

PayPal vyhlíží novou akvizici

Jedna z největších a nejstarších fintech společností na světě PayPal podle agentury Bloomberg jedná o převzetí amerického start-upu Curv, který se specializuje na převod a ukládání kryptoměn. Různé zdroje uvádějí, že za něj nabízí až 300 milionů dolarů, tedy asi 6,5 miliardy korun. Rozhovory jsou ale teprve v rané fázi a k transakci možná nakonec nedojde. PayPal se dlouhodobě snaží rozšířit své portfolio v oblasti kryptoměn. Na investory ale zpráva nezapůsobila. Akcie PayPalu včera klesly o 1,62 procenta na 269,19 dolaru.

