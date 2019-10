Syrská válka: Turecko odolává tlaku na zastavení operace | E15.cz

Kritici turecké operace od počátku varují, že by mohla vést k opětovnému posílení Islámského státu (IS), jehož buňky v Sýrii stále přežívají. Obzvlášť vyjadřují obavy z útěku tisíců bojovníků IS z kurdských vězení, přinejmenším stovky z nich jsou evropského původu. Kurdové o víkendu uvedli, že pokud budou útoky na ně pokračovat, přestanou ostrahu vězňů považovat za prioritu, místo toho se soustředí na svoji ochranu. „Jestli se někdo obává o jejich zabezpečení, ať přijde s řešením, my jej uvítáme,“ uvedl představitel kurdských milic Redur Xelil. Z tábora Ajn-Ísa zřejmě už prchlo několik stovek rodinných příslušníků IS.