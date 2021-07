Záplavy v Německu zatím tuzemský export neohrožují | E15.cz

„Aktuálně nemáme žádné zprávy z ekonomické sféry, že by nastaly nějaké problémy. Žádné firmy se na nás s žádostí o pomoc neobrátily,“ uvedla Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). „Je to zřejmě dáno tím, že k záplavám došlo na západě Německa, kde tolik českých společností nepůsobí. Kdyby se to stalo třeba v Bavorsku, situace by byla jiná,“ myslí si zástupce ČNOPK, který si nepřál být jmenován.

„Dlouhodobé narušení dodavatelských řetězců neočekávám,“ souhlasí Adam Jareš, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Německo. Jeho organizace nicméně zaznamenala určité potíže v logistice.

„Problémy nám hlásila například spediční a logistická firma Vectura z Plzně. Už tři dny jí stojí kamiony a nemohou odjet s nákladem do Česka. Jejich zákazníci v automobilovém průmyslu mají zatopené sklady, často nefunguje elektřina a internetové připojení. Vectura a další speditéři bojují také s uzavírkou dálnice A1 a zácpami na dálnicích ve směru na Belgii,“ informuje Jareš. Samotná společnost odmítla žádost E15 o komentář.

Informace o jakémkoliv přerušení dodávek neměla v pátek odpoledne ani Škoda Auto, největší tuzemský exportér do Německa. Přestože české společnosti německé povodně příliš nezasáhly, hospodářské dopady živelné pohromy zjevně budou v sousední zemi značné.

Podle německých médií byla na několika místech zastavena silniční, železniční i říční doprava, přičemž Rýn je nejvyužívanější evropskou řekou pro nákladní lodní dopravu. Kvůli jeho zvýšené hladině byla v pátek zakázána plavba lodí s výškou přesahující 6,3 metru.

Přerušeno bylo též vlakové spojení mezi Kolínem nad Rýnem a Bruselem. V okrese Ahrweiler v Porýní-Falci praskl plynovod. „Několik kilometrů potrubí bude muset být kompletně vyměněno,“ píše se na webu německého týdeníku Der Spiegel.

Agentura Reuters zase tvrdí, že událost se může stát vůbec nejdražší přírodní katastrofou v Německu za posledních dvacet let. Německá asociace pojišťoven GDV se chystá zveřejnit první finanční odhady škod příští týden. Již nyní ale uvádí, že jen asi 45 procent zničených budov bylo pojištěno proti záplavám a přívalovým dešťům. Dosud byly nejnákladnější živelnou pohromou v historii země povodně z léta roku 2002, které německé pojišťovny vyšly v přepočtu na současné ceny na 4,5 miliardy eur, asi 115 miliard korun.

„Škody budou hlavně lokálního charakteru. Třeba znehodnocením zemědělské půdy nebo v pandemií již tak těžce zkoušeném turismu,“ míní Adam Jareš. „Povodněmi postižená oblast v Porýní-Falci patří s krásnou přírodou a vinicemi k oblíbené turistické destinaci. Řada místních kempů musela být evakuována. V případě zatopení průmyslových podniků se bude jednat o milionové škody na strojovém parku a výrobních technologiích,“ dodává.

Nynější záplavy mohou zároveň ovlivnit výsledek zářijových voleb do spolkového sněmu, upozorňuje Der Spiegel. Jelikož řada odborníků přisuzuje příčinu povodní klimatickým změnám, je pravděpodobné, že událost v nadcházejících týdnech posílí německou stranu Zelených. Naopak vládnoucí koalice CDU/CSU by mohla u voličů oslabit.

Pomoc kvůli povodním nabídlo Německu hned několik okolních zemí, včetně České republiky: