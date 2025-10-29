UBS hlásí ziskový skok o 74 procent. Těží z oživení fúzí i volatility na trzích
Švýcarská banka UBS na svém webu uvedla, že zvýšila ve třetím čtvrtletí čistý zisk na 2,5 miliardy dolarů (přes 52 miliard korun), čímž výrazně překonala odhady analytiků. Největší švýcarský finanční dům těžil z návratu aktivity v oblasti fúzí a akvizic i z výkyvů na finančních trzích. Banka zároveň hlásí pokrok v integraci převzaté Credit Suisse.
Analytici v anketě sestavené samotnou bankou odhadovali čtvrtletní zisk na 1,29 miliardy dolarů. UBS očekává, že obchodní aktivita zůstane ve čtvrtém čtvrtletí zdravá, ale uvedla, že „nálada se může rychle změnit". Výhled švýcarské ekonomiky podle banky ohrožuje makroekonomická nejistota, silný švýcarský frank a vyšší americká cla.
Tržby v investiční bankovní divizi UBS meziročně vzrostly o 52 procent v globálním bankovnictví a o 14 procent v tradingu. Pro obě oblasti to díky obnovení aktivity v uzavírání obchodů znamenalo rekordní třetí čtvrtletí.
UBS v březnu 2023 převzala konkurenční banku Credit Suisse, která se po řadě skandálů dostala do vážných problémů a začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. UBS ve středu uvedla, že v integraci Credit Suisse pokročila a že převedla dvě třetiny klientských účtů vedených ve Švýcarsku.