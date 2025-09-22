Banky v Česku hlásí rekordní pololetí. Čistý zisk přesáhl 67 miliard korun
Tuzemské banky a spořitelny si v prvním pololetí meziročně polepšily o více než sedm miliard korun. Podle dat ČNB jejich souhrnný čistý zisk dosáhl 67,4 miliardy korun. K růstu přispělo oživení úvěrového trhu, vyšší příjmy z poplatků a provizí i nižší náklady na riziko. Silná čísla vykázaly zejména Komerční banka a Raiffeisenbank, které meziročně zvedly zisky o desítky procent.
Zisk z finanční a provozní činnosti bankám vzrostl v prvním pololetí meziročně o 8,5 miliardy na více než 133 miliard korun. Úrokové výnosy se jim však snížily o 55,4 miliardy na 225,4 miliardy korun, naopak výnosy z poplatků a provizí jim vzrostly o tři miliardy na téměř 34 miliard korun.
„Tuzemským bankám se daří. S ekonomickým zotavením jde ruku v ruce i oživení poptávky po úvěrech, což pomáhá stabilizovat čisté úrokové výnosy," řekl ČTK analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Trendem je i nárůst příjmů z poplatků a provizí. Jde o výsledek narůstajícího zájmu domácností o investiční produkty. Silné hospodářské výsledky úzce souvisejí s velmi dobrou kondicí úvěrového portfolia peněžních ústavů. Díky tomu jim klesají náklady na riziko, což se promítá do vyšších zisků, dodal.
Celkové úrokové výnosy jsou podle něj meziročně nižší kvůli poklesu sazeb ČNB. Nicméně čisté úrokové výnosy měří rozdíl mezi těmito celkovými úrokovými výnosy a úrokovými náklady. „Bankám tak v prvním pololetí pomohlo rozpouštění opravných položek spolu s poklesem nákladů na financování depozit," doplnil analytik společnosti XTB Tomáš Cverna. Velký zájem o hypoteční úvěry táhne dynamiku na úvěrovém trhu, což podle něj zvyšuje bilanční sumu bank.
Banky znovu platí windfall tax
Šest největších bank bude i z letošních zisků platit daň z neočekávaných mimořádných zisků. Daňové přiznání za loňský rok k této dani podají až letos. Takzvanou windfall tax schválila vláda jako 60procentní daňovou přirážku za nadměrný zisk. Ten odpovídá rozdílu mezi základem daně a průměrem nákladů základu daně za poslední čtyři roky navýšeného o 20 procent.
Navzdory růstu zisků v prvním pololetí banky podle Cverny nemusí řešit dopad windfall tax do jejich hospodaření. V posledním roce platnosti tohoto opatření je jasné, že banky nepocítí žádný hmatatelný dopad, který by měl destabilizovat jejich ziskovost, podotkl.
České spořitelně vzrostl v prvním pololetí meziročně čistý zisk o 3,3 procenta na skoro 13 miliard korun, ČSOB o procento na 9,6 miliardy korun, Komerční bance o 37,5 procenta na téměř 9 miliard korun. Raiffeisenbank v Česku meziročně stoupl čistý zisk o 87 procent na 5,69 miliardy korun. Čistý zisk Moneta Money Bank vzrostl meziročně o 14,4 procenta na 3,1 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala čistý zisk v přepočtu zhruba 5,8 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 5,5 procenta.