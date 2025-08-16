Ukrajina i Rusko hlásí útoky desítek nepřátelských dronů
Rusko v noci na dnešek vypustilo na Ukrajinu 85 dronů a jednu balistickou střelu, uvedlo ukrajinské letectvo. Ruská protivzdušná obrana podle Moskvy zničila 29 ukrajinských dronů.
Vzdušné útoky se odehrály v době summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce. Konkrétní výsledky schůzka podle dostupných informací nepřinesla, dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla.
"Protivník zaútočil balistickou raketou Iskander-M a 85 útočnými bezpilotními letouny," uvedlo ukrajinské letectvo s tím, že 61 dronů sestřelila či jinak zneškodnila ukrajinská protivzdušná obrana. Letectvo zároveň registruje zásahy na celkem 12 blíže neupřesněných lokalitách na Ukrajině.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že od dnešní půlnoci zničila ruská protivzdušná obrana 29 ukrajinských dronů. Další čtyři bezpilotní prostředky zneškodnila ještě v pátek pozdě večer.
Ukrajina se čtvrtým rokem brání ruské vojenské agresi, součástí války jsou i vzájemné útoky podnikané bezpilotními letouny v hloubi nepřátelského území.