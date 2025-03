Nejvýše postavení představitelé administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně viceprezidenta J.D. Vance a ministra obrany Petea Hegsetha, omylem přidali šéfredaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga do soukromé chatovací skupiny na platformě Signal. V konverzaci, kterou magazín následně zveřejnil, probírali plánované údery proti jemenským povstalcům Húsíům, které Trump následně nařídil, i další utajované informace. Ze skupinového chatu se ale daly vyčíst i jiné věci. Vance například naznačil, že prezident podle něj nerozumí tomu, co je v sázce v ozbrojeném sporu s jemenskými povstalci. Co dalšího z konverzace vyplynulo?

Odhalení, že nejvýše postavení bezpečnostní představitelé Spojených států omylem sdíleli válečné plány s novinářem v aplikaci Signal, šokovalo v pondělí Washington ještě předtím, než se lidé dozvěděli, co v nich je. V chatu, který založil poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz, členové Trumpovy administrativy probírali, zda bombardovat Húsíe. Zprávy ale obsahovaly i nesouhlasné názory, které na veřejnost zřídkakdy uniknou, a odhalily, jak lehkovážně členové Trumpova týmu sdílí přísně utajované informace. Zde je přehled pěti klíčových zjištění, které vyplynuly z konverzace na Signalu. Aplikaci přitom americká vláda neschválila pro sdílení citlivých informací.

Vance se postavil proti bombardování Húsíů

Americký viceprezident J. D. Vance, se „zdráhal“, když došla řeč na bombardování Húsíů, uvedl The Atlantic. Trumpova dvojka dokonce uvedla, že údery proti jemenským povstalcům Spojené státy „dělají chybu“, protože Evropa je na obchodních trasách v Rudém moři víc závislá než Amerika. „Přes (Suezský průplav) jdou tři procenta amerického obchodu. V Evropě je to 40 procent,“ řekl. „Existuje reálné riziko, že veřejnost tomu neporozumí nebo nepochopí, proč je to nutné,” dodal podle časopisu.

Co je aplikace Signal? Aplikace pro sdílení zpráv , která podporuje nejen přímou komunikaci mezi lidmi, ale i skupinové konverzace s více účastníky.

, která podporuje nejen přímou komunikaci mezi lidmi, ale i skupinové konverzace s více účastníky. Šifrovaná komunikace – Signal umožňuje bezpečné zasílání zpráv, souborů, zvukových poznámek, videí a obrázků přes internet.

– Signal umožňuje bezpečné zasílání zpráv, souborů, zvukových poznámek, videí a obrázků přes internet. Podpora hovorů – Aplikace nabízí koncově šifrované videohovory až mezi pěti lidmi a skupinové chaty.

– Aplikace nabízí koncově šifrované videohovory až mezi pěti lidmi a skupinové chaty. Zabezpečení a ověřování – Identifikace probíhá přes telefonní číslo, zprávy jsou šifrovány a uživatelé mohou ověřovat identitu kontaktů.

– Identifikace probíhá přes telefonní číslo, zprávy jsou šifrovány a uživatelé mohou ověřovat identitu kontaktů. Signal lze stáhnout v App Store i v Google Play.

Vance si myslí, že jeho šéf nerozumí dopadům bombardování

„Nejsem si jistý, zda si prezident uvědomuje, jak moc je to v rozporu s jeho současným poselstvím o Evropě,“ prohlásil také Vance o úderech proti Húsíům. Rovněž vyjádřil obavy, že útoky zvýší cenu ropy. „Jsem ochoten podpořit konsensus týmu a nechat si tyto obavy pro sebe. Ale existuje silný argument pro to, abychom to o měsíc odložili, dali si práci s komunikací, proč je to důležité, zjistili, jak na tom ekonomika je atd.,” uzavřel svůj názor viceprezident. Trump o dva dny později nařídil provést bombardování proti jemenským povstalcům.

Trumpova administrativa sdílela utajované informace

Přední představitelé americké bezpečnosti ve skupinovém chatu pravděpodobně sdíleli utajované informace. Ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe - nebo někdo z jeho zaměstnanců vystupující jeho jménem - poslal do Signalu údaje, které The Atlantic odmítl otisknout s tím, že by „mohly být interpretovány jako související s aktuálními a probíhajícími zpravodajskými operacemi“.

VIDEO: Trump nabízí Putinovi přátelství, Ukrajině bere bezpečnost. Evropa musí jednat, řekl bývalý velvyslanec v Kanadě Lizec pořadu FLOW

Trump nabízí Putinovi přátelství, Ukrajině bere bezpečnost. Evropa musí jednat, říká Bořek Lizec

Ministr obrany Pete Hegseth se se skupinou podělil i o další utajované informace. „Hegsethův příspěvek obsahoval operační podrobnosti o chystaných úderech na Jemen, včetně informací o cílech, zbraních, které USA nasadí, a pořadí útoků,“ uvedl Goldberg, který se rozhodl je nesdílet, aby neohrozil například americké zpravodajce.

Trumpův tým má silné pocity vůči Evropě

Vance a Hegseth v chatu jasně dali najevo, že nemají rádi evropské spojence. „Prostě se mi nelíbí, že bychom měli zase zachraňovat Evropu,“ napsal Vance. V Rudém moři, kde Húsíové útočí na lodní dopravu, se přepravuje více evropského zboží než pro americký trh. „Plně sdílím tvůj odpor k evropskému příživnictví. Je to PATETICKÉ,“ odpověděl Hegseth a ukázal tím, že odmítavý postoj administrativy k některým z nejbližších spojenců Spojených států není jen na oko.

Ani jeden z nich nezmínil, že Britové využívají svá letadla pro doplňování paliva ve vzduchu, aby pomohla udržet americké letouny nad Jemenem. Spojené království, Francie a další spojenci z NATO mají v Rudém moři také válečná plavidla, které doprovázejí obchodní lodě a sestřelují drony a rakety Húsíů.

Láska k emotikonům

Waltz podle Goldberga reagoval na první úspěšné bombardování Húsíů „třemi emotikony: pěstí, americkou vlajkou a ohněm“. Ministr zahraničí Marco Rubio a personální šéfka Bílého domu Susie Wilesová mu vyjádřili podporu, dodal. Steve Witkoff, zvláštní vyslanec pro Blízký východ, „odpověděl pěti emoji: dvakrát modlící se ruce, ohnutý biceps a dvě americké vlajky“. Vance reagoval na Hegsethovy novinky o úderech slovy: „Pomodlím se za vítězství“. Dva další přidali modlitební smajlíky.

Snímek obrazovky z uniklé skupinové konverzace. | The Atlantic