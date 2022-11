Uniper už letos prodělal přes 40 miliard eur. Stripe bude propouštět | E15.cz

✅ Velká Británie míří do hluboké recese

Spojené království směřuje podle prognózy britské centrální banky do „hluboké recese“. Bank of England předpokládá, že britské hospodářství se v příštích osmnácti měsících propadne o 1,7 procenta a potrvá tři roky než se zcela zotaví. O práci může v nejbližší době přijít až půl milionu obyvatel. Centrální banka ve čtvrtek také zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na tři procenta, tedy nejvýrazněji za 33 let.

✅ Pákistánský expremiér přežil pokus o atentát

Bývalý pákistánský premiér a současný vůdce tamní opozice Imran Chán ve čtvrtek přežil pokus o atentát. Politik byl postřelen do nohy, když se jeho konvoj stal na východě země terčem palby. Chán zrovna vedl protestní průvod do hlavního města Islámábádu s cílem prosadit předčasné volby. Při útoku zahynul jeden z expremiérových stoupenců a dalších devět lidí bylo zraněno. Útočník byl zadržen. Jeho motiv zatím není znám.

✅ Turecko dál komplikuje vstup Švédska do NATO

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že je na čase, aby se Švédsko a Finsko staly plnohodnotnými členy aliance. V pátek se o tom chystá jednat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. Turecko a Maďarsko jsou posledními členy NATO, kteří přijetí severských států stále neschválily. Podle zdrojů agentury Bloomberg je nicméně nepravděpodobné, že Ankara odsouhlasí vstup Švédska do aliance ještě letos. Šance, že se tak stane ještě před tureckými volbami v příštím roce je také nízká.

✅ Německý Uniper vykázal rekordní ztrátu

Německá energetická společnost Uniper prodělala v prvních devíti měsících letošního roku 40,4 miliardy eur, téměř jeden bilion korun. Jedná se o jednu z největších ztrát v korporátní historii a výrazný propad oproti minulému roku, kdy firma za stejné období vykázala ztrátu jen 4,7 miliardy eur. Uniper byl až do vypuknutí války na Ukrajině největším německým dovozcem ruského plynu a stal se symbolem současné energetické krize v Evropě. Německo v září oznámilo, že Uniper zestátní.

✅ Startupová hvězda Stripe se zbaví zaměstnanců

Americký fintech Stripe, jenž patří k nejhodnotnějším startupům na světě, propustí asi čtrnáct procent ze svých 8000 zaměstnanců. Chce tak snížit náklady v současné nejisté době, kdy hrozí globální hospodářský pokles. Stripe byl při posledním kole financování ohodnocen na 95 miliard dolarů, asi 2,4 bilionu korun a v závěru letošního roku se chystal vstoupit na burzu. Akcie amerických technologických společností však v posledních měsících těžce zasáhlo zpřísňování měnové politiky a obavy z recese.

