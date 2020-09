V táboře migrantů na ostrově Lesbos vypukl požár | E15.cz

Testování zastaveno

Farmaceutická společnost AstraZeneca zastavila testování své nové vakcíny proti covidu-19, kterou vyvíjela ve spolupráci s univerzitou v Oxfordu. Jeden z testovaných dobrovolníků totiž nečekaně onemocněl. Akademická obec vkládala v očkovací látku velké naděje poté co úspěšně prošla prvními dvěma fázemi testů. Mezinárodní skupina vědců zároveň znovu zpochybnila účinnost ruské vakcíny Sputnik 5. Pozitivní studie zveřejněná britským medicínským magazínem The Lancet prý obsahuje nepravděpodobná tvrzení.

Tábor pro migranty v plamenech

Největší uprchlický tábor v Řecku - Moria - zachvátil dnes ráno masivní požár. Zařízení na řeckém ostrově Lesbos, které bylo dlouhodobě terčem kritiky pro svoji přeplněnost, obývá 13 tisíc migrantů. Zatím není jasné, jak požár vznikl. Podle posledních zpráv se však uprchlíky podařilo včas evakuovat a nedošlo k žádným ztrátám na životech. Evakuace byla nicméně náročná, neboť v táboře je 35 lidí s pozitivním testem na koronavirus.

Burzy padaly kvůli brexitu

Evropské akciové trhy po pondělním růstu včera opět prudce poklesly. Táhl je dolů pokračující výprodej technologických titulů v USA a také skepse panující okolo brexitové dohody. Panevropský index STOXX Europe 600 odepsal 1,15 procenta, německý DAX klesl o 1,01 procenta, britský FTSE 100 o 0,12 procenta a francouzský CAC je nižší o 1,59 procenta.

Pivovarský gigant přijde o šéfa

Největší světový producent piva Anheuser-Busch InBev si hledá nového šéfa. Dosavadní výkonný ředitel pivovaru - šedesátiletý Brazilec Carlos Brito - korporaci vedl od jejího vzniku v roce 2008. Z funkce má odstoupit v příštím roce a stane se členem správní rady. Firma Anheuser-Busch InBev pochází z Belgie, její roční obrat se pohybuje kolem 52,3 miliard amerických dolarů a vlastní asi 400 pivních značek, například Budweiser nebo Stella Artois.

It’s our responsibility as the world’s leading mobility platform to more aggressively tackle climate change. That's why @Uber is committing to move 100% of rides to EVs in US, Canadian, and EU cities by 2030, and to become a fully zero-emission platform by 2040 (1/6)