USA podporují uvolnění patentů na vakcíny, Čínsko-australské vztahy se vyostřují | E15.cz

Top zprávy

USA podporují uvolnění patentů na vakcíny

Spojené státy v rámci boje proti pandemii covidu-19 podporují uvolnění patentů na vakcíny. Iniciativu podpořil i současný prezident USA Joe Biden. Podle Katherine Taiová, americké obchodní zmocněnkyně, Spojené státy podporují ochranu duševního vlastnictví, globální pandemie si žádá jiný přístup.

„Toto je globální zdravotnická krize,“ uvedla Taiová v prohlášení. „Neobvyklé okolnosti pandemie covid-19 vyžadují neobvyklá řešení,“ doplnila. Uvolnění musí být potvrzeno Světovou obchodní organizací. Ministři zemí G7 se neshodli na jednotné pozici. Největší ekonomiky světa podporují zvýšení financovaní projektu OSN Covax, který má za cíl distribuci vakcín do méně rozvinutých zemí.

Čínsko-australské vztahy se vyostřují

Čína na dobu neurčitou pozastavila veškerou činnost v rámci Čínsko-australského strategického hospodářského dialogu. „V nedávné době někteří členové australské vlády zavedli sérii opatření, které narušily normální kooperaci mezi Čínou a Austrálii z důvodu studenoválečné mentality a ideologické diskriminace,“ uvedl Peking v prohlášení.

Mezi oběma zeměmi v poslední době panuje stupňující se napětí, Austrálie v roce 2018 jako první vyřadila Huawei z budování 5G sítí v zemi. Čína od té doby tlumí obchod s Austrálií, ta v minulosti obvinila čínskou stranu z podkopávání obchodní dohody a z diskriminace australských exportérů.

Z trhů a burz

Americké akcie uzavřely smíšeně

Dow Jonesův index si dnes připsal 0,28 procenta a uzavřel na 34.230,02 bodu. Index S&P 500 stoupl o 0,07 procenta na 4167,64 bodu a index Nasdaq Composite se snížil o 0,37 procenta na 13.582,42 bodu.

Velké technologické společnosti, jako Amazon, Facebook či Alphabet, dnes znovu oslabily. Úterní hromadný výprodej jejich akcií umocnila debata o možném zvýšení amerických úrokových sazeb. Technologičtí giganti přitom minulý týden uveřejnili čtvrtletní zprávy, které potvrdily jejich pokračující rostoucí tendenci. Naopak se dařilo energetice, finančnictví nebo producentům základních surovin.

Měď je nová ropa

Analytici překřtili měď na „novou ropu.“ Měď nedávno dosáhla nejvyšší hodnoty za poslední dekádu, a to 10 tisíc dolarů za jednu tunu. Analytik Bank of America Michael Widmer předpovídá, že by její cena mohla během následujících let vyrůst až na hodnotu 13 tisíc dolarů za jednu tunu.

Zakladatel fondu Livermore David Neuhauser jde ještě dál, podle něj se brzy dočkáme dokonce ceny 20 tisíc dolarů za tunu mědi. „Myslím, že měď má v příštích pěti až deseti letech ohromný potenciál a může dosáhnout hodnoty až 20 tisíc za tunu,“ řekl Neuhauser CNBC.

Tweet dne

NSF Cams view of Starship SN15 landing! https://t.co/UOCejSM2DK pic.twitter.com/tEJPEF306l — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) May 5, 2021

Prototyp rakety Starship SN15 společnosti SpaceX Elona Muska na čtvrtý pokus úspěšně absolvoval testovací let. Raketa, která má v budoucnosti sloužit k dopravě na Mars, vyletěla do 10 kilometrů nad zemský povrch a poté úspěšně přistála. Předchozí pokusy skončily výbuchem, tentokrát se po přistání rozhořel menší požár, který se podařilo uhasit.

