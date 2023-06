Biden podepsal zákon o pozastavení dluhového stropu | e15.cz

Americký prezident Joe Biden v sobotu podepsal zákon pozastavující platnost pravidel o dluhovém stropu do počátku roku 2025, informovaly světové agentury s odvoláním na Bílý dům. Federální vláda by bez tohoto kroku přestala být na počátku příštího týdne schopna splácet své závazky, USA by tak byly poprvé v historii v platební neschopnosti.