Souboj československých boháčů. Čeští multimilionáři milují svou ekonomiku, Slováci zlato
- Mezi českými a slovenskými dolarovými milionáři panuje propast v hodnocení domácí ekonomiky.
- Přestože obě skupiny přecházejí od řízení byznysu k aktivnímu investování, liší se ve volbě aktiv.
- Od roku 2021 roste českým boháčům majetek stabilně rychleji než jejich slovenským protějškům.
Hranice mezi smýšlením českých a slovenských boháčů je třiatřicet let po rozdělení obou zemí možná silnější než ta geografická. Svědčí o tom průzkum mezi československými dolarovými milionáři J&T Banky. Dramatická propast tkví především v míře optimismu, kterou boháči chovají vůči ekonomikám svých zemí.
Zatímco zámožní Češi hodnotí kondici domácí ekonomiky nejlépe za posledních šest let a považují Česko za studnici investičních příležitostí, slovenští boháči to mají spíše naopak. Ekonomiku své země vidí v nejhorší kondici za poslední dekádu a považují ji za výzvu pro své investice.
„Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou z větší části první generací bohatých. Nezískali svůj majetek dědictvím, ale prací a dlouhodobým podnikáním. Nyní ale postupně mění své návyky, kdy se od každodenního řízení byznysu přesouvají k aktivnímu investování,“ uvádí manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.
Od byznysmenů k investorům
Trendem komunity boháčů po obou stranách hranice má být posun od jejich podnikatelských aktivit směrem k roli aktivních investorů. „Část podnikatelů, kteří předávají nebo prodávají své firmy, získává výrazné přebytky kapitálu a hledá nové způsoby jeho zhodnocení,“ dodává Koděra. Rozdíly mezi milionáři se přitom koncentrují primárně ve vnímání ekonomické reality.
Čeští boháči vnímali domácí ekonomiku lépe naposledy v roce 2019, kdy vzrostla na současné poměry překvapivě skokovým tempem o 3,6 procenta. Uvádí to průzkum mezi dolarovými milionáři Wealth Report pro letošní rok. Tehdy se ještě s trochou nadsázky dalo mluvit o Československu, v předvečer pandemie se totiž v hodnocení svých ekonomik boháči obou národů prakticky shodovali. Od té doby se propast ve vnímání kondice svých zemí prohlubuje. V posledních letech to ostatně Češi pocítili i na svém bohatství.
Češi bohatnou rychleji a stabilněji
Jak uvádí průzkum, počínaje rokem 2021 totiž českým boháčům stabilně roste jejich majetek rychleji než jejich slovenským protějškům. Dvěma ze sta slovenských dolarových milionářů v posledních dvou letech dokonce jejich majetek významně poklesl, nic takového čeští boháči nezažili.
Slováci „hrají na jistotu“
Liší se i způsob, jakým milionáři po obou stranách hranice hodlají svůj majetek rozmnožit. Zatímco totiž nadpoloviční většina Slováků považuje v blízké budoucnosti za největší generátor bohatství práci, a to ať už na svém, či v manažerské roli, Češi vidí jako hybnou sílu primárně umístění svých úspor na akciové trhy.
Zásadně silnější pozitivní dopad do svého majetku vidí Češi i v investicích do nemovitostí a private equity. Slovenští boháči naopak sázejí výrazně více na dluhopisy a zlato, dvojnásobně vyšší podíl boháčů na východ od československé hranice pak vidí smysl v držbě hotovosti. Výrazně populárnější jsou v české komunitě boháčů i startupy, Slováci naopak podstatně více slyší na kryptoměny či firemní dluhopisy.
Pokud jde o aktiva, která považují čeští boháči s nadsázkou za zenitem, jsou to primárně v posledních letech extrémně oblíbené termínované vklady a spořicí účty, státní dluhopisy či kryptoměny. Zatímco v prvních dvou položkách se v tomto směru Slováci s Čechy shodnou, milionáři na východ od společné hranice považují na rozdíl od sousedů takřka za past na peníze komerční nemovitosti nebo zemědělskou půdu.