Úspěch miliardáře, směr Evropy ale nezmění, hodnotí zahraniční média volby
Víkendová česká událost číslo jedna se probojovala i na titulní strany velkých zahraničních zpravodajských serverů. O výsledku sněmovních voleb tak na předních místech referují Bloomberg, Guardian, Financial Times nebo Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Americký Bloomberg píše nejen o výsledku českých parlamentních voleb jako takových, čtenářům v analýze ale také vysvětluje, jaké dopady výhra Andreje Babiše může mít. „V sázce je vlajková loď České republiky ve vojenské pomoci Ukrajině, která zajišťuje dodávky munice z celého světa do Kyjeva,“ upozorňuje agentura.
Financial Times v komentáři zdůrazňují, že Babišovo vítězství může posílit destruktivní potenciál střední Evropy, nicméně to nebude stačit na nastolení nového trendu v EU.
Kdo zasedne ve vládě?
Britský The Guardian informuje o strastích, které bude Babiš pravděpodobně zažívat při sestavování své nové vlády. Poukazuje také na konflikt zájmu, který musí vyřešit. Zároveň ale deník odhaduje, že styl jeho nové vlády pravděpodobně opřené o hlasy Motoristů a SPD se nebude blížit autoritářským a populistickým způsobům, jaké razí slovenský premiér Robert Fico nebo maďarský šéf vlády Viktor Orbán.
Německý Frankfurter Allgemeine Zeitung se zamýšlí, jaké důsledky bude mít Babišova vláda pro Evropu. Pravděpodobného budoucího premiéra představuje jako v EU již známou postavu, upozorňuje ale na rizika plynoucí z jeho potenciálních koaličních partnerů.
Polská Gazeta Prawna zdůrazňuje prohru „prozápadní koalice“, jak označuje končící kabinet Petra Fialy. „Tento politický tábor si udrží prezidentský úřad a Petr Pavel se může pokusit ovlivnit složení vlády ANO,“ píše polská redakce.