Volby 2025 ONLINE: Pavel přijme poslední tři šéfy stran k úvodním povolebním konzultacím
V sobotu 4. října v Česku skončily volby do Poslanecké sněmovny 2025. Sledujte aktuální zprávy a novinky v naší online reportáži, kde přinášíme nejnovější zprávy o volbách v ČR. Volební místnosti se uzavřely v sobotu ve 14 hodin, sčítání hlasů skončilo v noci na neděli. Online speciál monitoruje nejnovější události, průběžné i konečné výsledky voleb. Volby 2025 přilákaly mnoho voličů, volební účast byla vysoká.
Parlamentní volby se v Česku konají každé čtyři roky, voliči během hlasování využily volební lístky, na kterých byly uvedeny strany a kandidáti. Zájemce o volby ze zahraničí musel zanést své jméno na zvláštní seznam voličů a hlasovat na úřadě nebo prostřednictvím korespondenční volby. Hlasování mimo trvalé bydliště umožňuje v ČR voličský průkaz. Volby 2025 skončily v sobotu 4. října ve 14 hodin.
Kromě online reportáže je vám na stránkách e15.cz k dispozici infografika s aktuálními výsledky voleb, aktualizovaná volební mapa okrsků, grafika popisující volební účast a detailní přehled o tom, jak Češi volili v zahraničí.
Aktuální události sledujte s námi online:
Zprávy ze dne 6. října 2025
Pavel dnes přijme poslední tři šéfy stran k úvodním povolebním konzultacím
Poslední tři šéfy stran a hnutí, které se dostaly po volbách do Poslanecké sněmovny, dnes na Pražském hradě přijme prezident Petr Pavel. Úvodní povolební konzultace čekají předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů sobě Petra Macinku.
V neděli Pavel přijal předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše, který po vyhlášení výsledků hlasování v sobotu započal jednání o povolební spolupráci s SPD a Motoristy sobě. Kromě expremiéra Pavel přivítal postupně předsedu ODS a premiéra Petra Fialu, lidoveckého šéfa Marka Výborného, předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou a šéfa hnutí STAN Víta Rakušana.
Zprávy ze dne 5. října 2025
Pirátský klub povede v novém volebním období Olga Richterová
Klub o tom rozhodl na dnešním prvním zasedání jednomyslně. Prvním místopředsedou poslanců Pirátů bude Ivan Bartoš, dalšími dvěma místopředsedkyněmi Kateřina Stojanová a Lenka Martínková Španihelová. Po jednání klubu o tom informoval předseda strany Zdeněk Hřib.
"Jako čtvrtá nejsilnější strana s devíti procenty hlasů a 18 mandáty je přirozené, že budeme usilovat o poměrné zastoupení v orgánech Sněmovny i v jejich vedení," doplnil. Chce, aby ve Sněmovně byly od prvního dne slyšet programové priority strany - dostupnější bydlení, férové podmínky pro rodiny či boj s korupcí.
Šéfka AfD blahopřála Babišovi k vítězství, SPD bude podle ní hrát důležitou roli
Spolupředsedkyně strany Alternativa pro Německo (AfD) Alice Weidelová dnes na síti X poblahopřála předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi k vítězství v parlamentních volbách. Strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, která je spojencem AfD v Evropské unii, podle Weidelové bude hrát v České republice důležitou roli.
"Srdečné blahopřání Andreji Babišovi k oslňujícímu úspěchu v parlamentních volbách v Česku. Gratulace také našemu partnerovi SPD a šéfovi strany Tomiovi Okamurovi, kterým připadne důležitá role," uvedla Weidelová na síti X. "Evropa je na vzestupu," dodala.
Z voličů hnutí ANO v letošních sněmovních volbách téměř třetina uvedla, že se rozhodli pro menší zlo, koalici Spolu si lidé vybírali hlavně kvůli strachu o demokracii, lídři táhli nejvíc u hnutí STAN a uskupení Stačilo!
Zjistil to průzkum agentury Median o motivacích voličů pro Deník.cz. Program a hodnoty strany nejvíc zajímal voliče Pirátů, nejméně voliče hnutí ANO. Median průzkum udělal po skončení voleb mezi více než 4800 lidmi.
ANO volby vyhrálo s 34,5 procenta hlasů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci získala téměř 23,4 procenta, hnutí STAN si vybralo 11,2 procenta voličů a Piráty téměř devět procent. Kandidátku SPD zvolilo 7,8 procenta a Motoristy 6,8 procenta. Uskupení Stačilo!, za které kandidovali mimo jiné komunisté a sociální demokraté, zůstalo se 4,3 procenta hlasů mimo Sněmovnu.
Ruští politici po vítězství ANO doufají ve změnu politické orientace Česka
Ruští parlamentní politici, které dnes cituje agentura TASS, po vítězství hnutí ANO v parlamentních volbách doufají ve změnu orientace České republiky v zahraniční politice. Myslí si například, že Česká republika by se mohla přiblížit Slovensku a Maďarsku, které zastávají vstřícnější postoj k Rusku než současná vláda.
Šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij označil vítězství hnutí ANO v letošních parlamentních volbách za políček zastáncům EU a NATO a "bruselským rusofobům". Podle něj jsou voliči unaveni falešnými liberálními hodnotami a hysterií proti Rusku, a požadují ochranu národních zájmů.
"Bruselští byrokrati by se měli začít starat o své problémy místo toho, aby pohřbívali evropský blahobyt ve válce do posledního Ukrajince," řekl Sluckij.
Šéf výboru pro informační politiku Rady federace Alexej Puškov označuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše za konzervativce a euroskeptika. Maďarský premiér Viktor Orbán by tak podle Puškova mohl získat v Evropské unii nového spojence - Babiše.
Projekt koalice Spolu, tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09, přinesl za uplynulé čtyři roky svoji hodnotu a svoji hodnotu bude mít i pro senátní volby v příštím roce
Na dnešním briefingu po jednání předsednictva lidovců to řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Strana podle něj projekt Spolu považuje za smysluplný i z toho důvodu, že spolupráce funguje i na komunální úrovni. Vyslovil se současně pro vznik opoziční rady, kterou popsal jako platformu opozičních stran, které by se jejím prostřednictvím radily o společném postupu ve Sněmovně.
"My jsme přesvědčeni o tom, že ten projekt (koalice Spolu), tak jak tady skutečně přinesl čtyři roky stabilního vládnutí, jasného směřování ČR, tak má svoji hodnotu, má svoji hodnotu i směrem k senátním volbám v příštím roce, které budou velmi důležité," řekl Výborný. Poznamenal, že možné je všechno a bude záležet i na tom, jak se k projektu koaliční spolupráci postaví zbývající dvě strany.
První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček má za pravděpodobné, že Česko bude na počátku příštího roku hospodařit v omezeném režimu rozpočtového provizoria
Řekl to v souvislosti s harmonogramem povolebních jednání, jak o něm dnes mluvil prezident Petr Pavel. Uvedl zároveň, že vše se bude odvíjet i od termínu zahájení činnosti nové vlády.
Prezident po dnešním zahájení schůzek s předsedy sněmovních stran řekl, že se svoláním ustavující schůze dolní parlamentní komory počítá na začátku listopadu, vytvoří to podle něj stranám dostatek prostoru pro jednání. Až po ustavení Sněmovny podá demisi končící kabinet.
Končící vláda dodala návrh rozpočtu Sněmovně v nejzazším termínu 30. září. Návrh předloží znovu nově zvolené Sněmovně. Hnutí ANO, které z pozice vítěze voleb jedná o nové vládě, návrh před volbami kritizovalo podobně jako jeho rýsující se spojenec - hnutí SPD. Obě uskupení hovořila v uplynulém týdnu o plánu vrátit dokument kabinetu přinejmenším k dopracování.
Vyčkávání prezidenta Petra Pavla s pověřením k sestavení vlády odpovídá běžným postupům hlav státu
Standardní je i svolání ustavující schůze Sněmovny asi měsíc po volbách. Uvedli to politologové oslovení ČTK. Čas do ustavující schůze umožní podle odborníků stranám, které ve volbách uspěly, dojednat složení vlády a na to navazující obsazení postů ve vedení Sněmovny.
Shrnujeme klíčové události dnešního dne
Prezident Petr Pavel dnes jednal s lídry nejúspěšnějších stran, jednáním o sestavení vlády ale zatím nikoho nepověřil. Klíčové události dnešního dne v kontextu shrnujeme v tomto článku.
Pověření jednání o sestavení vlády je podle prezidenta Petra Pavla zatím předčasné
„Bude mít smysl o něm hovořit, až se začne rýsovat půdorys vlády, která bude mít šanci získat podporu Sněmovny. Od toho jsme ale ještě daleko,“ dodal. Na otázku médií zmínil, že mu Babiš skutečně představil některé návrhy, jak by mohl lídr ANO vyřešit svůj střet zájmů. Podle Pavla tyto teoretické návrhy skutečně jsou cestou, jak dosáhnout litery zákona.
Prezident Pavel poděkoval voličům za hojnou účast a pogratuloval „vítězi voleb“ hnutí ANO
Výsledky voleb podle Pavla potvrdily, že většina voličů nechce extrémní politické názory ve Sněmovně, ale přeje si prozápadní orientaci země. Zítra Pavel naváže jednáním se zbylými lídry stran, které se dostaly do Sněmovny. „Jelikož se jedná o úvodní kolo jednání, nelze z nich vyvozovat závěry, to ani není cílem. Cílem je zmapovat prostor, možnosti a dát si najevo pozice,“ prohlásil prezident.
Předseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Vít Rakušan oslovil premiéra a předsedu ODS Petra Fialu a předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, chtěl by, aby strany byly schopné koordinovat své kroky v opozici
Řekl to dnes novinářům po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Žádné vyjednávání s vítězem voleb, hnutím ANO, STAN nevede.
Babiš premiérem? To by nesměl vlastnit Agrofert, míní většina Čechů
Vlastnictví Agrofertu je podle tří pětin Čechů pro Babiše překážkou pro výkon funkce premiéra, uvádí průzkum agentur Kantar CZ a Data Collect pro ČT.
Voliči od nové vlády pod vedením hnutí ANO očekávají především zlepšení ekonomiky země a zvýšení příjmů obyvatel
Zhruba polovina nečeká, že by se nějak změnily vazby Česka k EU, v případě vztahů k NATO změnu neočekává 59 procent lidí. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi. Podle autorů se hnutí ANO podařilo přesvědčit voliče, že se nebude měnit zahraničně politická orientace ČR.
Havlíček hodlá předložit bezproblémové kandidáty
Hnutí ANO předloží prezidentu Pavlovi takové kandidáty do vlády, s nimiž nebude problém, řekl v ČT místopředseda ANO Karel Havlíček.
Slovenský premiér Robert Fico očekává po českých volbách uklidnění vztahů mezi ČR a Slovenskem, posílit by podle něj mohla spolupráce ve visegrádské čtyřce.
ODS uspíší stranický sjezd
Občanská demokratická strana rozhodne o své budoucnosti na sjezdu, který se uskuteční už v lednu. Tedy asi o čtvrt roku dříve, než bylo původně plánováno, řekl České televizi místopředseda strany Martin Kupka. I na tomto sjezdu by se tak mohlo rozhodnout nejen o personálním obsazení klíčových pozic v ODS, ale také o budoucnosti koalice Spolu.
Za SPD do vlády odborníci, nikoli poslanci, nechal se slyšet Okamura
Šéf SPD Okamura chce, aby se jeho hnutí podílelo na vládě s ANO, řekl v TV Prima. Preferuje, aby ve vládě za SPD zasedli odborníci, nikoliv poslanci.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný, který s prezidentem jednal po Fialovy, vyloučil, že by strana jakoukoliv formou spolupracovala s ANO na vládě, a to včetně tiché podpory
Prezidentovi vyjádřil přání, aby nová vláda zachovala takzvanou muniční iniciativu, tedy českou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
Motoristé chtějí vládnout
Motoristé chtějí být aktivní součástí vlády. Jejich ambice, aby měla ČR za čtyři roky vyrovnaný rozpočet, je podle Štastného s ANO splnitelná.
Premiér Petr Fiala (Spolu) skončil jednání s prezidentem Petrem Pavlem
„Myslím, že výsledky voleb jsou jasné. ANO vyhrálo a je připraveno udělat koalici s SPD a Motoristy. Je iluze přemýšlet nad jinou variantou,“ prohlásil Fiala. Spolu se tak připravuje na intenzivní opoziční práci. Zda koalice Spolu přežije volby, je otázka, naznačil Fiala.
Fiala dorazil na Hrad
Lídr Spolu Petr Fiala začal jednat s prezidentem Petrem Pavlem. Vyjádření obou státníků z jednání Vám později přineseme zde v on-line reportáži. Neočekává se však, že by měl být Fiala pověřen sestavením vlády.
Babiš na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem Pavlem rovněž uvedl, že jedná s Motoristy a SPD, konkrétní ale nebyl
Připomněl, že společně by složily 108 poslaneckých mandátů. „Vyjednávat budu osobně, nebude za mě vyjednávat Blažek ani Nejedlý, jak to bylo za pana Fialy. Já nejsem nikoho loutka,“ prohlásil lídr hnutí ANO.
Babiš skončil u prezidenta, naznačil další postup
Lídr hnutí ANO Andrej Babiš informoval veřejnost po jednání na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem: „Prezident mě zatím nepověřil sestavením vlády, protože by to bylo předčasné. (…) Probrali jsme výsledek voleb, otázku naší image v rámci NATO a EU. Samozřejmě chodí soustavně negativní informace do zahraničí, což si myslím, že není spravedlivé. Byl jsem premiér a naše orientace byla jasná. Jde mi o to, aby Evropa zkrátka fungovala, protože se z ekonomického hlediska nevyvíjí správným směrem.“
Politické strany získaly nejen hlasy, ale i peníze. Kolik?
Andrej Babiš (ANO) dorazil na Hrad
Lídr nejsilnějšího uskupení ANO dorazil na Pražský hrad, kde jedná s prezidentem Petrem Pavlem.
Složte si sněmovní většinu. Kdo dá dohromady stojedničku?
Lidé rozhodli o novém složení Poslanecké sněmovny. Co se bude dít teď? Otevírá se prostor po politická jednání o tom, kdo s kým bude v dolní komoře spolupracovat. Výsledky voleb hovoří jasně. Kdo s kým může složit většinu a komu to nevyjde? Vyzkoušejte si to sami v interaktivní aplikaci.
Babiš jede na Hrad
Lídr nejsilnějšího uskupení ANO Andrej Babiš má v devět hodin dopoledne začít jednat na Pražském hradě s prezidentem republiky Petrem Pavlem. Následovat ho mají Petr Fiala (Spolu), Marek Výborný (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a Vít Rakušan (STAN).
Volby do Poslanecké sněmovny přinesly i zákaz sdílených elektrických koloběžek v Praze
Obyvatelé Prahy 1 souhlasí s tím, že bude přijato opatření, které zakáže a zároveň jen omezí sdílené elektrické koloběžky. Lidé z centra Prahy také chtějí, aby se nemohl prodávat alkohol v jejich městské části po 22. hodině. Mají na srdci i toalety, měly by podle nich být na levém i pravém břehu Vltavy, bezbariérové a přístupné 24 hodin denně. Vyplynulo to z výsledků místního referenda zveřejněných na úřední desce Prahy 1. Referendum se konalo společně se sněmovními volbami.
Stát letos zaplatí stranám za hlasy voličů 545 mil. Kč, víc než minule
Stát letos zaplatí uskupením za hlasy voličů ve sněmovních volbách zhruba 545 milionu korun. Rozdělí si je sedm formací, které získaly nad 1,5 procenta hlasů. Částka bude vyšší než před čtyřmi lety, kdy činila asi 515 milionů korun. Příspěvek na činnost bude pobírat vedle šestice sněmovních hnutí, stran a koalic také hnutí Stačilo! Úspěšná hnutí ANO, STAN a SPD, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), Piráti a Motoristé sobě dostanou taky dotace za mandáty, na jeden je roční příspěvek 900 tisíc korun.
Za hlasy letos dostane nejvíce peněz vítězné hnutí ANO, a to přibližně 194 milionů korun. Před čtyřmi lety obdrželo hnutí Andreje Babiše 145,8 milionu korun. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) vyinkasuje asi 131,3 milionu, minule to bylo přes 149,4 milionu korun.
U Čechů v zahraničí vyhrála koalice Spolu před Piráty a Starosty, ANO propadlo
U Čechů v zahraničí vyhrála koalice Spolu před Piráty a Starosty. Ostatní uskupení u krajanů propadly, podle dnes zveřejněných údajů na volebním webu nepřekročily pětiprocentní hranici. Hnutí ANO, které celostátně zvítězilo se ziskem více než třetiny hlasů, v cizině získalo jen čtyři procenta, Motoristé sobě a SPD po dvou procentech.
Koalici Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 volilo 39,26 procenta Čechů v cizině. Piráti obdrželi 28,24 procenta hlasů, Starostové 21,48 procenta.
Zprávy ze dne 4. října 2025
Výsledek TOP 09 odpovídá výsledku Spolu, sdělila Pekarová Adamová. Strana by byla spokojenější s více poslanci, dál bude bojovat za své hodnoty.
Do Průhonic přijel jednat i šéf SPD Tomio Okamura.
Povolební jednání začala, zástupci Motoristů mluvili s Andrejem Babišem z hnutí ANO přímo v jeho vile v Průhonicích.
Předsedkyně Trikolory Majerová věřila ve dvouciferný volební zisk SPD
Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová věřila ve dvouciferný volební zisk SPD, za kterou se jako jednička kandidátky ucházela o hlasy voličů ve Zlínském kraji. Ve sněmovních volbách uspěla a po čtyřleté odmlce bude znovu poslankyní, v minulosti jí byla zvolena jako členka ODS. Za pozitivum skončených voleb považuje konec vlády Petra Fialy (ODS). Třiapadesátiletá politička to dnes řekla ČTK v reakci na volební výsledky. Ve Zlínském kraji SPD získala 8,74 procenta hlasů, celostátně to bylo necelých osm procent.
ANO bude mít podle propočtu 80 mandátů, končící vládní koalice celkem 74
Vítězné hnutí ANO bude mít podle propočtu ČTK v nové Sněmovně 80 mandátů. ODS bude mít 27 poslanců, Starostové 22, Piráti 18, KDU-ČSL 16, SPD 15, Motoristé sobě 13 a TOP 09 devět. Vyplývá to z téměř konečných výsledků hlasování, které dnes Český statistický úřad zveřejnil na volebním webu.
Dosavadní opoziční hnutí ANO a SPD budou mít ve Sněmovně s Motoristy celkem 108 hlasů, tedy tolik, kolik měly po minulých sněmovních volbách strany a hnutí původní vládní pětikoalice. Ty tak budou naopak mít dohromady 92 poslanců, což byl celkový počet poslanců obou nynějších opozičních hnutí po volbách v roce 2021.
Zájem o volby byl v Polsku vyšší než v roce 2021, ve Varšavě hlasovalo 319 Čechů
Na českém velvyslanectví ve Varšavě odevzdalo svůj hlas ve volbách do české Poslanecké sněmovny 319 voličů. Z toho 54 využilo možnosti korespondenční volby. ČTK to sdělil zástupce českého velvyslanectví, podle kterého byla letošní účast skoro o polovinu vyšší než v parlamentních volbách v roce 2021.
Na velvyslanectví ve Varšavě podle vedoucího konzulárního oddělení Petra Jesenského odevzdalo svůj hlas 319 českých občanů, z toho 77 bylo zapsáno na voličském seznamu a 188 hlasovalo s voličským průkazem.
Skončilo zasedání předsednictva ANO, povolební jednání se rozbíhají, začnou s SPD a Motoristy v nejbližší době, řekl místopředseda hnutí Brabec.
STAN bude v budoucí Sněmovně v opozici, řekl Rakušan
Starostové a nezávislí budou v budoucí Sněmovně v opozici, řekl předseda hnutí Vít Rakušan. Předvolební ambice se podle něj nepodařilo naplnit. Opoziční roli chce hrát hnutí co nejdůstojněji, k témuž Rakušan vyzval koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty. Chce rovněž ukázat, že hlasy pro hnutí měly smysl. Nechystá se kvůli výsledku voleb rezignovat na funkci předsedy STAN.
„Jsme připraveni jako třetí nejsilnější subjekt v zemi na důslednou opoziční práci. Nebudeme obstruovat předávání moci po volbách,“ řekl Rakušan. STAN podle něj bude tvrdou a kontrolující opozicí, která bude ctít hodnoty.
Vítězné ANO bude mít podle propočtu ČTK v nové Sněmovně 80 mandátů, ODS 27, Starostové 22, Piráti 18, KDU-ČSL 16, SPD 15, Motoristé 13 a TOP 09 devět.
Předseda ČMKOS Středula doufá v to, že nová vláda bude na rozdíl od té současné naslouchat sociálním partnerům a hledat řešení, nikoliv je diktovat.
Fico blahopřál Babišovi, popřál mu štěstí při formování vládní koalice
Slovenský premiér Robert Fico blahopřál Andreji Babišovi k volebnímu vítězství jeho hnutí ANO v českých sněmovních volbách. Babišovi současně popřál štěstí při formování nové vládní koalice. Dnes o tom informoval úřad slovenské vlády.
„Právě jsem telefonicky blahopřál vítězi českých parlamentních voleb, panu Andreji Babišovi, a popřál jsem mu šťastnou ruku a mnoho moudrosti při přetavování jeho volebního vítězství v novou vládní koalici,“ uvedl Fico.
Ve štábu ANO začíná jednání předsednictva hnutí, potvrdil mluvčí ANO. Kdy se uskuteční schůzky s lídry SPD a Motoristů, politici ANO neupřesnili.
Hejtman Kuba si myslí, že koalice Spolu není stavěná pro opozici
Koalice Spolu není podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) stavěná pro opozici, v níž po sněmovních volbách skončí. Kuba dnes řekl ČTK, že strany ve Spolu se teď musí rozhodnout, zda v koalici Spolu pokračovat.
„Můj názor je takový, že koalice Spolu je projekt konstruovaný na vítězství ve volbách, což se podařilo před čtyřmi roky. V opozici nemá toto spojení moc velký smysl, každá strana si spíš bude hájit své zájmy. Výsledek ve volbách je výzvou pro vedení všech stran, aby se zamyslely nad tím, zda v tomto modelu pokračovat,“ uvedl jihočeský hejtman.
Staněk je připraven převzít po Turkovi mandát europoslance
Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (Přísaha) je připraven převzít mandát evropského poslance po Filipu Turkovi (Motoristé). Ten uspěl v dnešních sněmovních volbách jako středočeský lídr Motoristů. „Pokud mi bude oznámeno, že jsem náhradník, mandát přijmu,“ řekl Staněk. Pokud by se tak stalo, Motoristé nebudou mít v Bruselu svého zástupce. Do evropských voleb loni kandidovali spolu s Přísahou. Dohromady získali dva mandáty. Spolu s Turkem se europoslankyní stala Nikola Bartůšek za Přísahu.
Nová vláda by podle Asociace exportérů měla řešit ceny energií a dopady Green Dealu. Exportéři od ní čekají podporu průmyslu a lepší komunikaci.
Letošní volební účast 68,9 procent je třetí nejvyšší od vzniku ČR. Voliči odevzdali o asi 216 tisíc hlasů víc než minule, vyplývá z předběžných údajů ČSÚ.
Český expremiér Babiš je jednoznačným vítězem sněmovních voleb, v Česku se změní vláda, píší slovenská média po volebním vítězství Babišova hnutí ANO.
„Pokud mám něco vyzdvuihnout na těchto volbách, tak je to to, že volili mladí lidé, kteří zjevně hodně kroužkovali. A také, že jsme komunisty dostali ze Sněmovny,“ uvedl Vít Rakušan, předseda STAN.
Podnikatelské svazy od nové vlády ANO čekají méně byrokracie a předvídatelnost
Podnikatelské svazy od nové vlády vzešlé z parlamentních voleb pod vedením ANO očekávají méně byrokracie, předvídatelné podnikatelské prostředí, podporu exportu nebo pokračování investic do infrastruktury, shodli se jejich zástupci ve vyjádření pro ČTK. Ocenili, že voliči většinově odmítli komunistickou ideologii. Očekávání podnikatelského sektoru zůstávají podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Jana Rafaje stále stejná.
„Potřebujeme stabilní a předvídatelné prostředí, jasnou vizi a vládu, která bude přijímat rozhodnutí podporující průmysl a podnikání. Volby skončily, ale teď je čas přejít od slov k činům. Úkolem nás všech, byznysu i politiků, je nyní zajistit, aby klíčové priority pro ekonomiku byly jasně ukotveny v programovém prohlášení nové vlády,“ řekl Rafaj.
Hnutí STAN je zklamáno z toho, že demokratické strany nezískaly ve sněmovních volbách 101 mandátů, řekl předseda Rakušan v televizi CNN Prima News.
SPD nepodpoří v nové Sněmovně vydání Babiše k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, řekl jeho předseda Okamura. Trvá podle něj příliš dlouho.
Havlíček (ANO): Vyjednávání o vládě a její podpoře by mohla začít už dnes večer
Vyjednávání o nové vládě a její podpoře by mohla začít už dnes večer. ČTK to řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Další podrobnosti neuvedl. Podle Havlíčka se politici hnutí teď ještě poradí o postupu. Lídr Motoristů Petr Macinka uvedl, že předpokládá, že se vyjednavači jeho strany sejdou se zástupci ANO ještě dnes.
„Nemám ten přesný detail, ale předpokládáme, že je docela možné, že dneska večer už se bude jednat,“ uvedl Havlíček. V kolik by se případně setkání mělo uskutečnit, zatím nepřiblížil. „Teď to teprve budeme řešit. Dejte nám chviličku ještě. Komunikujeme,“ řekl místopředseda hnutí a člen vyjednávacího týmu.
Pavel bude v neděli jednat se šéfy pěti subjektů, které se dostaly do Sněmovny
Prezident Petr Pavel v neděli v 09:00 zahájí na Pražském hradě povolební konzultace se šéfy politických stran a hnutí, které se dostaly do Sněmovny. V neděli bude schůzek pět, další v pondělí, oznámil dnes na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Do dolní parlamentní komory se po pátečních a sobotních volbách dostalo šest subjektů. Koalice Spolu ale sdružuje tři strany - ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Zatím není jasné, zda bude prezident jednat odděleně s lídry všech tří stran, nebo s jedním za celou koalici.
Koalice Spolu má podle premiéra Fialy nadále smysl
Koalice Spolu složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09 má podle premiéra Petra Fialy (ODS) dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran, uvedl na tiskové konferenci ve volebním štábu Spolu. Koalice skončí v letošních sněmovních volbách na druhém místě za ANO, výsledky neumožní opakování kabinetu se Starosty a nezávislými (STAN) a Piráty.
„Věřil jsem a věřím tomuto projektu. Myslím, že má smysl, i když musíme přemýšlet nad jeho podobou,“ uvedl Fiala. Zdůraznil však, že jde o jeho osobní odpověď. „Jestli má smysl pro všechny zúčastněné, to ukáže vývoj a debaty v našich stranách a mezi našimi stranami v příštích měsících,“ doplnil Fiala.
Předseda SPD Okamura se ještě dnes sejde s předsedou ANO Babišem k povolebním jednáním, schůzka už je naplánovaná. Řekl to na tiskové konferenci.
Premiér Fiala zváží svou budoucnost v ODS v následujících dnech
Končící premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala se o své budoucnosti v ODS po volebním neúspěchu poradí uvnitř strany. Ani první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který ve volbách neobhájil poslanecký mandát, dnes o své stranické funkci rozhodovat nebude. Uvedli to dnes na tiskové konferenci.
Fiala řekl, že další kroky zváží v následujících dnech. „Ať se nikdo netěší, že bych byl rezignovaný nebo unavený. Jsem zvyklý mít i menšinové názory,“ řekl. Dál bude bojovat, aby země byla svobodná a západně orientovaná.
Koalice Spolu podle Fialy má dál smysl. O dalším vývoji rozhodnou grémia jednotlivých stran v příštích dnech, uvedl na tiskové konferenci.
Výsledek musíme akceptovat, řekl Fiala
Premiér Petr Fiala vystoupil s projevem a nejdříve poděkoval všem voličům. Zároveň poděkoval Andreji Babiši k vítězství. „Mým cílem bylo poskládat demokratickou vládu. Nyní je ale jasné, že to nebude možné. Koalice SPOLU nesla hlavní zátež krize, kterou Česko v posledních čtyřech letech prožívala. Splnili jsme náš hlavní slib. Dali jsme Českou republiku dohromady. Volby rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly. Nezbývá nám nic jiného než to akceptovat,“ řekl Fiala.
Markéta Pekarová Adamová poděkovala Petrovi Fialovi. „Děkuji za to nasazení nejen v kampani v posledních měsících, ale také v posledních čtyřech letech. Prožíváme volby v době, kdy nedaleko od nás žuří válka, což jsme si před těmi čtyřmi lety nedokázali ani představit,“ řekla.
Slovenský prezident očekává, že nová česká vláda přispěje k rozvoji vztahů se SR
Slovenský prezident Peter Pellegrini očekává, že nová česká vláda, která vzejde ze skončených sněmovních voleb, přispěje k rozvoji vztahů se Slovenskem i v rámci takzvané visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko). Pellegrini to uvedl v prohlášení, které dnes poskytla jeho kancelář.
„Věřím, že Česká republika bude mít po volbách vládu, která přispěje k rozvoji slovensko-českých vztahů a pomůže oživit spolupráci v rámci zemí V4,“ uvedl Pellegrini. Vítěznému hnutí ANO i jeho předsedovi Andreji Babišovi hlava slovenského státu blahopřála.
Fiala popřál ANO k volebnímu vítězství. Vláda na současném půdorysu nebude možná
Končící premiér a lídr koalice Spolu (ODS, TOP 09 KDU-ČSL) Petr Fiala poblahopřál hnutí ANO Andreje Babiše k volebnímu vítězství. Složit vládu na současném půdorysu podle něj nebude možné. Na tiskové konferenci ve volebním štábu řekl, že respektuje výsledek hlasování. Poděkoval všem voličům a zvlášť těm, kteří podpořili Spolu.
„Rozhodly hlasy, které tentokrát nepropadly, ale koncentrovaly se u ANO, výsledek je jasný a je třeba ho demokraticky akceptovat,“ uvedl.
Petr Fiala na cestě do štábu SPOLU.
„S pětikoalicí vládnout určitě nebudeme. Nevím, kdo je volil. Budeme určitě vyjednávat s SPD a Motoristy,“ zopakoval Babiš.
„Doufejme, že Trump už konečně tu válku ukončí. Nebudeme bránit firmám, aby exportovali zbraně na Ukrajinu, ale nesmí to být na úkor našich lidí,“ vyjádřil se Babiš k válce na Ukrajině.
Budeme jednat s SPD a Motoristy, uvedl Babiš
„Máme obrovskou radost,“ řekl Andrej Babiš a poděkoval všem, že přišli k volbám. „Máme radost, že hnutí ANO získalo rekordní výsledek. Chceme, aby Česká republika byla nejlepší místo k žití v EU,“ dodal.
„Těším se na schůzku s panem prezidentem. Budeme jednat s hnutím SPD a Motoristy,“ řekl Babiš.
Slovenští vládní politici ocenili vítězství ANO, očekávají upevnění vztahů
Vládní politici na Slovensku vyjádřili radost z vítězství hnutí ANO expremiéra Andreje Babiše v českých sněmovních volbách. Očekávají upevnění vztahů mezi Českem a Slovenskem, které poznamenalo loňské rozhodnutí dosluhující vlády Petra Fialy přerušit s Bratislavou mezivládní konzultace.
„Gratuluji Andreji Babišovi k silnému volebnímu vítězství. Češi dali najevo, že chtějí politiky, kteří hájí zájmy svého národa, nikoliv cizí geopolitické zájmy,“ napsal na sociální síti Matúš Šutaj Eštok, který je slovenským ministrem vnitra a šéfem jedné ze tří vládních stran, Hlasu-sociální demokracie.
Petr Macinka sdělil, že se Motoristé momentálně baví o setkání s hnutím ANO, které by mělo proběhnout ještě dnes. Zítra se potkají s prezidentem Petrem Pavlem. Od lídra hnutí SPD Tomia Okamury obdržel Macinka blahopřání.
„Vážíme si obrovské podpory od voličů i všech, kteří se podíleli na kampani,“ řekl Filip Turek na tiskové konferenci Motoristů. Následně vyzval končící vládu, aby se omluvila velké části českých občanů za proruské nálepkování.
Předseda strany Petr Macinka uvedl, že voliči vyslali jasný signál pro změnu. „Teď je před námi nová éra, bude to hodně práce,“ uvedl. Zároveň představil povolební vyjednávací tým Motoristů. Kromě něj ho bude tvořit ještě Turek a pražský lídr strany Boris Šťastný. Detaily strategie ale odmítl prozradit.
Výsledek jasně ukazuje, že jsme udělali chyby, říká ministr dopravy a místopředseda ODS. Z velké části považuje za chybu špatnou komunikace. Je ale obtížné odpovídat na negativní nařčení tipu: tahle vláda nedělá nic, dodává.
Filip Turek řekl, že úkolem bude táhnout příští vládu co nejvíce doprava a postavit jí tak, aby měla co největší rozpočtovou odpovědnost a bojovala proti Green Dealu či migračnímu paktu. Nevyloučil případnou koalici s hnutím SPD. „Pro nás je ale třeba případně vystupování z NATO nepřejatelné,“ dodal. Ke spolupráci s hnutí ANO uvedl, že vše je o kompromisech.
„Obecně lze říct, že výsledek voleb není úplně šťastnou zprávou pro naši zemi. Budeme určitě konstruktivní opozicí, pokud to takto tedy dopadne. Jsme schopní ten extrémismus hlídat,“ řekl Zdeněk Hřib a komentoval jejich volební výsledek, který míří k 9 procentům.
V Praze podle propočtu ČTK volby do Sněmovny vyhrálo Spolu, má 33,67 procenta hlasů. Zatím následuje ANO, Piráti, STAN a SPD.
Piráti budou mít silný poslanecký klub, který začne okamžitě pracovat, řekl předseda strany Zdeněk Hřib. Ocenil, že Piráti splní svůj cíl a porazí SPD. Poslankyně za Zelené budou v případě zvolení připravené naplňovat společný program s Piráty, řekla Svárovská. Budou v pirátském klubu, řekl Hřib.
Volby ukázaly, že lidé upřednostnili nynější stav peněženek před situací v budoucnu. Pro vládu bude těžké prosadit změny, řekla ekonomka Horská.
Bývalý poslanec Birke předpokládá, že vedení SOCDEM po volebním neúspěchu skončí
Bývalý poslanec Jan Birke (SOCDEM) předpokládá, že vedení Sociální demokracie (SOCDEM) rezignuje na své funkce. Volební výsledek, kdy se SOCDEM ani na kandidátkách hnutí Stačilo! nedostane do Sněmovny, je podle náchodského starosty a vlivného člena SOCDEM fatálním selháním vedení, které zatáhlo část strany na komunistickou kandidátku.
Do štábu ANO dorazil Babiš, při příchodu poslouchal italský hit z reproduktoru
Do volebního štábu ANO na pražském Chodově dorazil v 17:30 předseda hnutí a bývalý premiér Andrej Babiš. Novinářům pouze řekl, že je šťastný, na otázky dále neodpovídal. Při příchodu poslouchal starý italský hit skupiny Ricchi e Poveri z reproduktoru. Ve štábu ho členové ANO přivítali dlouhým potleskem.
Nyní opoziční hnutí podle aktuálních výsledků získalo 35,5 procenta hlasů, sečteno je 95 procent. Poslaneckých mandátů by nyní mělo 84.
Ponižující spojení s nahnědlým Stačilo! nemohlo vést k úspěchu. Propad Stačilo! může být šancí pro moderní sociální demokracii, uvedl Dienstbier.
Předseda ANO Andrej Babiš dorazil do volebního štábu. V ruce drží reproduktor.
Okamura: Ideálně chceme být ve vládě, záležet bude na konstelaci
SPD má podle svého předsedy Tomia Okamury stále ambici být ve vládě, záležet bude i na tom, jestli ANO a SPD dají dohromady většinu alespoň 101 hlasů v nové Sněmovně. Okamura to řekl novinářům ve volebním štábu SPD v pražském hotelu Don Giovanni. Případná koalice opřená pouze o 101 hlasů nicméně podle něj nemusí být dostatečně stabilní.
„Ideální by bylo být součástí vlády, uvidíme jaká bude ta konstelace,“ řekl. Dodal, že v době vyjádření měly SPD s ANO podle průběžných výsledků dostatek hlasů, ale to se může změnit po sečtení velkých měst, zejména Prahy. Místopředseda hnutí Radim Fiala předtím uvedl, že hnutí je připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO.
ANO výrazně zvítězilo v nejzaostalejších regionech Česka - Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Volební výsledek vylepšilo o deset procent.
Voliči proevropské levice neměli letos, pro koho hlasovat. Šance pro slušnou levici v ČR je, ale dá to hodně práce, řekl ČTK bývalý šéf SOCDEM Šmarda.
Havlíček si umí představit spolupráci s Motoristy, nepředjímal podporu od SPD
Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček si umí představit povolební spolupráci s Motoristy sobě, vyloučil naopak koalici se stranami současné vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN) a s Piráty. Možné jednání o podpoře od SPD nechtěl při příchodu do volebního štábu ANO předjímat. Podle propočtu ČTK hnutí ANO ve volbách zvítězilo.
„Nikdy jsme se netajili tím, že Motoristé jsou nám blízcí,“ řekl Havlíček. Vidí řadu programových styčných bodů. Připomněl, že zástupci ANO i Motoristů jsou ve stejné frakci v Evropské parlamentu.
Alena Schillerová dorazila do volebního stábu ANO. „Nebudu zastírat, že jsem šťastná. Výsledky vypadají dobře. Doufám, že se to potvrdí. Mándát budeme mít neobyčejme silný. Pro nás je zásadní prosazovat náš program. Pokud budeme vládnout, chceme si ty čtyři roky odpracovat,“ uvedla.
Hřib věří, že Piráti porazí SPD, podle něj by tím splnili cíl z kampaně
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib věří v to, že jeho strana potvrdí trend z průběžných výsledků voleb a porazí SPD. Piráti by tak podle něj splnili svůj cíl z horké fáze kampaně. Při příchodu do štábu, kde panovala velmi radostná atmosféra, zároveň ocenil rekordní voličskou účast. Sčítání hlasů podle něj bude napínavé až do konce. Zopakoval, že povolební jednání začnou Piráti vést až od neděle. Hřibova předchůdce Ivana Bartoše potěšily prognózy, podle nichž se do Sněmovny nedostane uskupení Stačilo!, v němž jsou i komunisté a sociální demokraté.
Do volebního štábu Motoristů právě dorazil Filip Turek. „To jsem hrozně smutnej,“ řekl při příjezdu ironicky na konstatování Petra Macinky, že asi přišel o post europoslance. Uvedl, že je kritický k mnoha programovým bodům hnutí ANO, ale že je zároveň nutné udělat vše pro konec současné vlády. Příchod Turka doprovázel potlesk členů strany.
Šéfka Trikolory Majerová a Šichtařová ze Svobodných budou poslankyněmi SPD
Předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová a ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných se stanou podle prognózy ČTK novými poslankyněmi hnutí SPD. Majerová vede kandidátku hnutí Tomia Okamury ve Zlínském kraji, Šichtařová je pražskou jedničkou kandidátní listiny SPD.
Do Sněmovny se Majerová vrátí po čtyřech letech. Původně byla poslankyní ODS.
Předsedkyně Stačilo! Kateřina Konečná poděkovala svým kolegům a voličům. „My nekončíme, jdeme dál. Přejeme si, aby levicová témata našla ve všech dalších volbách své zastoupení,“ uvedla.
Předseda Motoristů Petr Macinka ve volebním štábu uvedl, že výsledky zatím nebude předjímat. „Mluvili jsme o možnosti komunikace s hnutím ANO, jsme s nimi v jedné frakci v europarlamentu a pojí nás jistý společný pohled na svět. Stále však platí naše podmínky, ze kterých neuhneme,“ uvedl. Zároveň vyloučil spolupráci se STAN a Piráty.
ANO míří k volebnímu triumfu, Motoristé prošli do Sněmovny, Stačilo! ne
Opoziční hnutí ANO míří k suverénnímu vítězství v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, podle prognóz by mohlo získat kolem 35 procent hlasů. Na druhém místě je zatím s odstupem zhruba deseti procentních bodů vládní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), následují její koaliční partneři z hnutí STAN s víc než deseti procenty. Do Sněmovny by prošlo ještě opoziční SPD a Piráti, nováčkem ve Sněmovně budou Motoristé sobě. Uskupení Stačilo!, za které kandidují komunisté a sociální demokraté, nutnou pětiprocentní hranici oproti předvolebním průzkumům zřejmě nepřekročilo. Ve Sněmovně tedy usednou zástupci šesti volebních uskupení.
Neúspěch Stačilo! znamená možnost skutečného restartu levice, míní Dolejš. Podle Kalouska Maláčová se Zaorálkem znemožnili sociální demokracii nadarmo.
Předseda hnutí Přísaha Róbert Šlachta před novináři označil dosavadní výsledek ve volbách za zklamání. Hnutí bude bude pokračovat v opoziční práci.
Hřib při příchodu do štábu Pirátů ocenil účast u voleb. Piráti by podle něj mohli splnit cíl a porazit SPD, což pokládá za velice důležité.
Juchelka pro ČT: Nebylo by vůči voličům zodpovědné nyní rozdělovat takzvanou superdávku, bude nicméně určitě muset projít revizí.
ANO se pokusí sestavit jednobarevnou vládu s tichou podporou SPD a Motoristů, tipuje místopředseda lidovců Pavel Bělobrádek. Tomio Okamura bude možná šéfem Poslanecké sněmovny, míní
Po sečtení tří čtvrtin okrsků vede ANO před Spolu, STAN, SPD, Piráty a Motoristy
Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení tří čtvrtin okrsků ANO se 36,94 procenta hlasů před Spolu, které mělo 21,56 procenta. Třetí byl STAN s 10,73 procenta. Do Sněmovny by se dostalo šest uskupení. Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstává Stačilo! s 4,54 procenta, vyplývá z výsledků na webu volby.cz.
Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 8,14 procenta. Pátí Piráti 8,05 procenta. Motoristé získali 6,94 procenta.