V Berlíně začne obří revitalizace bývalého letiště Tegel | E15.cz

Už za měsíc by měl v hlavním městě Německa odstartovat největší revitalizační projekt od pádu Berlínské zdi. Vedení metropole se chystá během následujících dvou až tří dekád kompletně přebudovat areál bývalého letiště Tegel. Náklady by měly Berlín a soukromé investory vyjít na přibližně osm miliard eur, tedy asi 203 miliardy korun. Agentura Bloomberg však varuje, že kolosální proměnu Tegelu mohou zkomplikovat zářijové volby do spolkového sněmu.