ČEZ vyšla sázka na další startup. Berlínská firma Forto se stala dolarovým jednorožcem | E15.cz

Nejvíce do berlínského startupu investovala světová jednička mezi venture kapitálovými fondy Softbank. Stejně jako loni na něj znovu vsadil i ČEZ, i tentokrát by měla vložená částka podle zdroje deníku E15 přesahovat sto milionů korun.

Berlínská společnost Forto poskytuje software pro optimalizaci zaoceánské přepravy, čímž pomáhá zjednodušit, zefektivnit a zprůhlednit mezinárodní dodavatelské řetězce. Služba digitalizuje celý obchodní proces od nabídky přes uzavírání smluv až po správu dokumentů a zároveň umožňuje trasování dodávek i zpětnou analýzu dat.

Dravému startupu rostou meziročně tržby o více než 100 procent, a to i přes krizi v mezinárodní přepravě. Další růst mají zajistit právě vybrané peníze od investorů. „V naší snaze o další digitalizaci globálního obchodu plánujeme významně rozšířit naše zeměpisné působení, technologickou platformu a zákaznické operace, abychom upevnili naše vedoucí postavení na trhu v Evropě i mimo ni," komentoval vstup globálních investorů Michael Wax, jeden ze zakladatelů a výkonný ředitel Forto.

Spolu s loňským kolem má Inven Capital do Forta investované nižší stovky milionů korun. Přesnou částku fond nemůže kvůli smluvním podmínkám komentovat, stejně tak výši podílu, který drží. Otevřenější je Inven Capital ohledně zhodnocení. „Necelý rok po kapitálovém vstupu do firmy má náš podíl vyšší hodnotu o vyšší stovky procent,“ sdělil deníku E15 šéf Inven Capital Petr Míkovec.

Potenciál pro další růst je přitom podle něho obrovský. „Forto expanduje v Evropě i Asii, jejich tým se rozrůstá o zkušené odborníky z technologických firem v Silicon Valley. To vše s vizí zjednodušení mezinárodní přepravy a její ekologizace,“ dodává Míkovec, který očekává, že do pěti let by mohl startup zamířit na burzu. „SoftBank je známá tím, že firmy ze svého portfolia pomáhá uvést na kapitálové trhy. Inven Capital bude chtít být u toho, “ doplnil.

Forto, který vznikl před pěti lety, se z původního zaměření na lodní přepravu mezi Německem a Asií rychle rozrostl v dodavatele komplexních technologických služeb. Nyní má zhruba 2500 zákazníků a přes 500 zaměstnanců v Evropě a v Asii. V novém kole do něj kromě japonského giganta Softbank, který v minulosti podpořil například společnosti Uber nebo Alibaba, investoval i venture kapitálový fond Citi Ventures nebo například G Squared.

Inven Capital mezi lety 2015 až 2020 investoval do čtrnácti firem celkem zhruba 3,4 miliardy korun. Podíly ve dvou společnostech už prodal globálním hráčům – společnost CyberX koupil Microsoft a firmu Sonnen převzal další gigant Shell.