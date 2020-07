V Botswaně uhynuly stovky slonů. Příčina je pro vědce záhadou | E15.cz

„Za tři hodiny letu jsme viděli 169 těl slonů,“ řekl pro BBC Niall McCann z britské charitativní organizace National Park Rescue poté, co v květnu provedl let nad deltou řeky Okavango na severozápadě Botswany. Za další měsíc podrobnější vyšetřování odhalilo další těla, celkové číslo tak stouplo na 350. Co bylo důsledkem úmrtí tolika slonů, však není stále objasněno. Na laboratorní výsledky se již několik týdnů čeká.

Odborníci zatím vyloučili, že by slony zabili pytláci. Podle serveru Phys.org totiž u uhynulých zvířat nebyly odstraněny kly, což je hlavním důvodem, proč pytláci slony loví. „Kly zůstaly nedotčené, ale měly by být neodkladně odstraněny, aby nedošlo k oportunistickému pytláctví ,“ uvedla pro britský deník Independent Mary Riceová, výkonná ředitelka Agentury pro vyšetřování životního prostředí. Odborníci také předběžně vyloučili otravu přírodním antraxem, jedem, který se vyskytuje v tamní půdě a který v loňském roce v Botswaně zabil nejméně sto slonů.

Jako možnou příčinu hromadného umírání vidí odborníci nemoc či otravu. Jak píše Independent, místní obyvatelé vypověděli, že sloni před smrtí chodili v kruzích, mnozí také padali na tváře. „Způsob, jak zvířata umírala, poukazuje na něco, co potenciálně útočí na jejich nervový systém,“ řekl pro BBC McCann.

Podle něj tak nelze vyloučit, že nemoc, která nyní ohrožuje slony, je přenositelná na člověka. V této souvislosti také zmínil pandemii koronaviru, kterou podle všeho odstartovalo šíření nemoci mezi zvířaty. „Testování je jediný způsob, jak zjistit, zda jde skutečně o nějakou nemoc nebo virus a zda existuje nějaké potenciální související riziko pro veřejné zdraví, “ říká i Riceová.

V Botswaně žije téměř třetina všech afrických slonů, a zatímco se kvůli pytláctví v Africe jejich stavy snižují, v Botswaně je tomu naopak. Za posledních třicet let se sloní stáda v zemi rozrostla z 80 tisíc na 130 tisíc kusů. Jak uvádí agentura Reuters, zasloužila se o to hlavně dobrá správa rezervací. Nynější situace to ale může změnit. „Reputace Botswany jako bezpečného útočiště pro volně žijící zvířata, zejména pro slony a nosorožce, je nyní v ohrožení. Eskalace pytláctví nosorožců v Botswaně ve spojení s tímto masovým umíráním slonů může tuto pověst rychle zničit,“ uvedla Riceová.