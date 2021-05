Osud nového dolu v Británii visí na vlásku, odpor roste | E15.cz

Více než pět let po uzavření posledního hlubinného uhelného dolu se v Británii vede ostrá debata o nové těžbě. Důl by měl vzniknout na severozápadě Anglie, v hrabství Cumbria, nedaleko Jezerní oblasti. Zastánci si od něj slibují především tvorbu pracovních míst. Záměr ale rozhněval ekologické aktivisty a do sporu se vložila vláda v Londýně, která se obává poškození reputace země v době globálních snah o snižování emisí. O osudu dolu tak v září rozhodne veřejné šetření.