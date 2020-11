Etiopii hrozí humanitární krize. Hodnota bitcoinu je nejvyšší od roku 2017 | E15.cz

Stovky mrtvých a tisíce uprchlíků

Etiopský premiér a nositel Nobelovy ceny míru za rok 2019 Abiy Ahmed v úterý varoval separatistické jednotky v Tigraji, že jim vypršelo třídenní ultimátum na složení zbraní a federální vojska se proti nim nyní chystají tvrdě zasáhnout. V regionu na severu etiopského území zuří už od 4. listopadu občanská válka, která přerůstá do rozsáhlé humanitární krize. Během střetů mezi tigrajskými rebely a etiopskou armádou v uplynulých dvou týdnech zahynuly stovky lidí a 27 tisíc jich uprchlo do sousedního Súdánu. Politické vedení Tigraje vnímá Ahmedovu vládu jako nelegitimní, protože premiér odložil volby kvůli pandemii.

Konec úředníka, který odporoval Trumpovi

Prezident Spojených států Donald Trump odvolal šéfa americké vládní agentury pro kybernetickou bezpečnost (CISA) Christophera Krebse. Trumpovi vadily Krebsovy výroky o tom, že prezidentovo tvrzení o falšování letošních voleb není podloženo žádnými důkazy. Krebsův úřad také provozuje web, na kterém vyvrací dezinformace šířené Trumpovými spolupracovníky. Odvolaný úředník se o svém vyhazovu dozvěděl z prezidentova twitteru. Trump v posledních dnech provádí v americké vládě turbulentní personální změny. Podle některých zdrojů by se o své místo měli začít bát třeba i ředitel FBI Christopher Wray nebo šéfka CIA Gina Haspelová.

Akcie padaly, Tesla vstoupí do S&P 500

Na americké burzy se v úterý vrátila skepse způsobená obavami z šíření koronaviru. Výjimkou byly například akcie Tesly, která oznámila, že od 21. prosince bude zařazena do indexu S&P 500. Výrobce elektromobilů díky tomu posílil o 8,21 procenta na 441,61 dolaru za akcii. Zmírnil tak propad indexu Nasdaq Composite, který se celkově snížil o 0,21 procenta. Dow Jones oslabil o 0,56 procenta a S&P 500 odepsal 0,48 procenta. Ve ztrátě skončila také většina trhů v západní Evropě. Dařilo se jen francouzskému indexu CAC 40. Ten se zvýšil o 0,21 procenta.

Bitcoin nejvýše za tři roky

Nejznámější světová kryptoměna bitcoin v době pandemie trhá rekordy. Ve středu ráno nově vystoupala na hodnotu 17 891 dolarů, tedy zhruba 399 367 korun. To je nejvýše od prosince roku 2017. Kryptoměny se v poslední době těší zvýšenému zájmu investorů. Někteří analytici však varují, že by se na ně nemělo pohlížet jako na „bezpečný přístav“. Varují zejména před jejich vysokou volatilitou.

