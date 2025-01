Požár pojmenovaný Sunset Fire řádil nedaleko slavného amfiteátru Hollywood Bowl a necelé dva kilometry od hollywoodského Chodníku slávy. V ulicích kolem Graumanova čínského divadla, kde se konají filmové premiéry, a muzea Madame Tussaud stála auta v dopravních zácpách, zněly sirény a přelétaly nad nimi hasičské helikoptéry, píše agentura AP. Někteří lidé chvatně a pěšky opouštěli hotely, zatímco jiní vyrazili vstříc plamenům, aby si je natáčeli na své mobilní telefony.

VIDEO: Hoří vily celebrit i slavný Sunset Boulevard

Strašlivý požár v Los Angeles: Hoří vily celebrit i slavný Sunset Boulevard • Backgrid USA / Profimedia

Vítr, který ještě v úterý o síle hurikánu roznášel oheň dům od domu, ve středu poněkud polevil. Losangeleský hasičský sbor oznámil, že požár, při kterém hořely domy ve čtvrti Studio City, se podařilo uhasit. Na místě zasahovalo více než 50 hasičů a nebyla hlášena žádná zranění.

Americká Akademie filmového umění se rozhodla o dva dny odložit oznámení nominací na Oscary plánované původně na 17. ledna. Americký prezident Joe Biden kvůli devastujícím požárům v Los Angeles zrušil svou plánovanou cestu do Itálie, kde se měl sejít mimo jiné s papežem Františkem.

V Hollywoodu hoří sídla herců i zpěváků

O střechu nad hlavou přišly celebrity, mezi nimi například Paris Hilton, Anthony Hopkins nebo herec Billy Crystal, který se proslavil jednou z hlavních rolí v romantické komedii Když Harry potkal Sally. Dědička hotelového impéria Hilton uvedla, že shořel její dům v Malibu. „Sedět s rodinou, sledovat zprávy a vidět v přímém přenosu náš dům v Malibu, který shořel do základů, je něco, co by neměl zažít nikdo,“ napsala na sociální síť Instagram.

Jedny z nejhorších škod zaznamenala bohatá rezidenční čtvrť Pacific Palisades – téměř celá oblast svažující se od pohoří Santa Monica k plážím podél Tichého oceánu lehla popelem. Podle informací amerických médií by zde měli mít svá sídla například herci Bradley Cooper, Tom Hanks, Adam Sandler nebo Michael Keaton. Z hereček pak Jennifer Aniston nebo Reese Wintherspoon.

Popelem podle amerických médií padl i dům v hodnotě 10 milionů dolarů herce Adama Brodyho a herečky Leighton Meester. Na videozáznamu je vidět, jak se dům, který údajně patří manželům, změnil v doutnající hromadu.