V prvním kole prezidentských voleb v Polsku vede podle odhadů Trzaskowski

První částečné výsledky se podle agentury Reuters očekávají v noci a v pondělí ráno. Ty konečné by měly být známy podle agentury AP nejpozději v úterý. Agentury se opírají o odhady společnosti Ipsos založené na průzkumech mezi voliči, kteří vycházejí z volebních místností.

Pokud se výsledek potvrdí, znamenalo by to, že se ve druhém kole hlasování utká Trzaskowski, jehož do volebního boje vysílá liberální Občanská koalice (KO) premiéra Donalda Tuska, s kandidátem opoziční národněkonzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) a historikem Nawrockým, který je stoupencem amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Trzaskowski dnes večer podle Reuters prohlásil, že si jde pro vítězství a bude spolupracovat s vládou. „Říkal jsem, že to bude těsné, a je to těsné. Čeká nás hodně práce,“ uvedl primátor. Nawrocki prohlásil, že volby vyhraje a vyzval krajně pravicové voliče, kteří podporovali ostatní kandidáty, aby „zachránili Polsko“, píše Reuters.

Na třetím místě se podle odhadů Ipsos umístil jeden z lídrů opoziční krajně pravicové strany Konfederace Slawomir Mentzen s 15,4 procenta hlasů a za ním je s více než šesti procenty další krajně pravicový kandidát Grzegorz Braun. Například maršálek Sejmu a lídr vládní strany Polsko 2050 Szymon Holownia těsně nedosáhl na pět procent, vyplývá z odhadů, které zveřejnil deník Rzeczpospolita na svém webu.

Hlavní pravomoci ve vnitřní politice Polska má premiér a parlament, prezident je formálně velitelem ozbrojených sil, hraje roli v zahraniční a bezpečnostní politice a může vetovat zákony. Funkční období prezidenta je pět let a může být ve funkci maximálně dvě funkční období.