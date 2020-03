Omezení kvůli koronaviru nepotrvají v USA měsíce, ale týdny | E15.cz

Prezident řekl, že úřady na konci 15denního preventivního plánu vyhlášeného 16. března zváží, zda by nemohly omezení uvolnit alespoň v místech, které jsou nákazou méně zasaženy. V domácích ohniscích onemocnění, kterým je například stát New York, by pak omezující opatření platila nadále. O jejich míře a trvání by rozhodovali tamní guvernéři.

Při rozhodování o zavádění či prodlužování omezení je potřeba brát v úvahu dopad na zaměstnanost a vliv karantény na psychické zdraví obyvatel, řekl Trump. Zároveň prohlásil, že jeho administrativa nedovolí, aby epidemie nemoci COVID-19 vyústila v trvalý problém pro americkou ekonomiku.

Nákaza totiž podle něj bude mít velký dopad na místní hospodářství i v případě, že USA omezení částečně zruší. Země proto nutně potřebuje mimořádný finanční balíček, který právě projednává Kongres, řekl prezident.

Opoziční demokraté však republikány navržené opatření několik dní blokují v Senátu, protože nesouhlasí s některými jeho částmi. Trump prohlásil, že zákonodárci z obou politických stran jsou nyní již "docela blízko" dohody ohledně balíčku, jehož hodnota by podle některých zákonodárců mohla převýšit dva biliony dolarů (51,65 bilionu korun).

Počet nakažených v USA v posledních dnech strmě roste. Podle dat Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj epidemie celosvětově sleduje, se tam koronavirem infikovalo již přes 43 660 lidí, což je nejvíce na světě po Číně a Itálii.

Více než 550 pacientů v USA zemřelo. Trump prohlásil, že v zemi podle něj nákaze podlehne méně než jedno procento nakažených.