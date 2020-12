Šéf BioNTechu věří, že jeho vakcína může fungovat i proti mutaci koronaviru | E15.cz

Trump kritizuje krizový balíček

Prezident Spojených států Donald Trump podrobil ostré kritice již schválený záchranný balík na podporu americké ekonomiky, který má objem skoro 900 miliard dolarů, neboli 19,4 bilionu korun. Trumpovi vadí, že až příliš mnoho peněz půjde do zahraničí a podle prezidenta tak pomoc opomíjí občany USA. Šéf Bílého domu rovněž naznačil, že zákon nepodepíše, pokud nedojde k jeho přepracování. V případě, že se tak opravdu rozhodne, bude se jednat pouze o zdržení. Balíček totiž získal podporu výrazné většiny zákonodárců v obou komorách amerického Kongresu.

BioNTech věří ve svoji vakcínu

Nová mutace koronavirové nákazy, která byla poprvé zaznamenána ve Velké Británii, se navzdory zrušeným letům a dočasnému uzavření britských hranic pravděpodobně již stihla rozšířit do dalších zemí. Špičky zdravotnických sektorů v Německu, Francii a USA se domnívají, že nemoc se už na území jejich států vyskytuje. Řada evropských vlád v reakci na to včera zpřísnila bezpečnostní opatření. Šéf německé farmaceutické společnosti BioNTech Ugur Sahin si nicméně myslí, že vakcína, kterou jeho firma vyrobila spolu s americkým Pfizerem by mohla fungovat i proti této nové variantě COVIDU-19.

Evropské trhy rostly, americké se na směru neshodly

Americké akcie uzavřely úterní obchodování smíšeně. Dařilo se převážně jen technologickým titulům. Index S&P 500 klesl o 0,21 procenta. Dow Jones odepsal 0,67 procenta. Pouze Nasdaq se zvýšil, a sice o půl procenta. Prudce spadla cena ropy. Naopak posilovaly nejsledovanější kryptoměny. Třeba bitcoin přidal 2,5 procenta. Evropské burzy se po pondělním strmém propadu vrátily k růstu. Indexy STOXX Europe 600, německý DAX i francouzský CAC se zlepšily o více než jedno procento. V zisku skončil též britský FTSE 100 (+0,57 procenta). Trhy v Evropě tak mají za sebou nejlepší denní výsledek za posledních šest týdnů.

Filmové studio MGM je na prodej

Slavné hollywoodské studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), založené před bezmála sto lety, hledá nového majitele. Společnost, která vyprodukovala úspěšné snímky jako je Rocky, Ben Hur či série filmů o Jamesi Bondovi, má tržní hodnotu nejméně pět miliard dolarů, tedy více než 108 miliard korun. Studio bylo v minulých letech na prodej již několikrát. Letos v lednu se o něj zajímali například giganti Netflix nebo Apple. K transakci ale nikdy nedošlo.

