Hranice mezi Francií a Británii se opět otevírají | E15.cz

Hranice mezi Francií a Británií se od půlnoci otevírají pro Francouze i občany všech členských zemí Evropské unie, pokud předloží negativní test na koronavirus. Do Francie se od středy budou moci s negativním testem dostat též Britové a občané třetích zemí, kteří v některé ze zemí EU trvale žijí. V Británii panovaly obavy, že pokud by uzávěra trvala déle, bude to mít dalkosáhlé důsledky.

Podle rozhodnutí francouzské vlády se přes hranice do Francie dostanou už v noci na středu i řidiči mezinárodní přepravy. Negativní test na koronavirus nesmí být starší než tři dny a celníci budou započítávat výsledky PCR i antigenních testů.

Z toho, že hranice by zůstaly uzavřené déle, měly obavy mimo jiné supermarkety ve Velké Británii. Ty varovaly, že pokud se co nejdříve neotevřou britsko-francouzské hranice, bude země o Vánocích čelit potravinové krizi. Na ostrovech hrozí například nedostatek ovoce a zeleniny a naopak přebytek rybího a jehněčího masa. To se může během zastaveného transportu zkazit, čímž by dodavatelé přišli o miliony liber.

Závislost na dovozu

Ostrovní království obvykle produkuje přibližně polovinu své roční spotřeby jídla. Přibližně čtvrtinu zásob dováží z Evropské unie. Nejohroženější je dovoz čerstvých potravin, které nelze pěstovat v zimních měsících. Británie například dováží více než osmdesát procent ovoce. Jen loni za ně utratila 3,9 miliardy liber, zhruba 112,3 miliardy korun. Britští prodejci nakupují v cizině také více než polovinu vepřového masa a třetinu sýrů.

Británie a zejména Skotsko jsou na druhé straně velkým vývozcem ryb. Do Evropské unie se každý den přepraví na 150 tun skotských lososů. Tyto produkty nemají příliš dlouhou životnost a jakékoli přepravní zdržení znamená problém. Zástupci tamního průmyslu proto upozornili, že uzávěra je může ještě před Vánoci přijít o zboží za 6,5 milionu liber v případě.

Britové byli dlouhá léta soběstační v produkci obilí. Letos však britští farmáři kvůli nepříznivému počasí zaznamenali nejhorší úrodu za posledních čtyřicet let. Domácí zásoby tak nyní pokryjí jen asi osmdesát procent poptávky, což je o deset procent méně než loni.

Zmatení výrobci, nejisté trhy

Zavřené hranice zkomplikovala byznys i v jiných sektorech. Třeba japonská automobilka Toyota oznámila, že zastavuje výrobu ve všech britských a francouzských továrnách. Očekává, že bude mít nedostatek součástek a zdrží se i vývoz aut. Toyota běžně přerušuje činnost během vánočních svátků. Nynější krize ji ovšem přiměla zastavit práci o dva dny dříve a nikdo neví, jak bude provoz pokračovat po Novém roce, protože Británii zřejmě čeká tvrdý brexit.

Kvůli uzavírce hranic byly zastavené také britské poštovní služby do zahraničí, jak v pondělí upozornila BBC. Britská Royal Mail nedoručovala zásilky do Evropy a německá DHL zase nemohla dovážet balíky do Británie. DHL musela řadu balíčků kvůli nedostatku místa ve skladech vrátit odesílatelům.

Cesta přes Lamanšský průliv byla uzavřena z rozhodnutí francouzské vlády od půlnoci z neděle na pondělí. Paříž se tak spolu s dalšími státy snažila zabránit šíření nové mutace koronaviru, jež se objevila v jižní Anglii. Světová zdravotnická organizace (WHO) ale uvedla, že zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by nová mutace způsobovala vážnější průběh nemoci COVID-19. Tato varianta se mezitím objevila také v Dánsku, Itálii či Belgii.

Spojené království má navíc za několik dní opustit jednotný evropský trh. Dohodu o budoucích vztazích se stále vyjednat nepodařilo, a tak není jasné, zda se situace na hranicích brzy opět nezhorší.