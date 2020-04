V USA zemřelo za jediný den na nákazu koronavirem přes 2000 lidí | E15.cz

Spojené státy jsou co do počtu nakažených nejhůře zasaženou zemí na světě. Nejvíce postiženou oblastí je stát New York. Jak v pátek informoval tamní guvernér Andrew Cuomo, v oblasti poprvé od začátku pandemie klesl počet lidí, kteří se s nemocí covid-19 léčí na jednotkách intenzivní péče. Zemřelých však přibylo za 24 hodin 777, což je v podstatě stejně jako v posledních dnech, kdy nově oznamované počty lámaly smutné rekordy.

Podlen bilance americké CNN New York celkem eviduje 174 481 nakažených a 7884 úmrtí. V druhé nejvíce zasažené oblasti - New Jersey - je pak 54 588 infikovaných. Jediným americkým státem, který zatím nezaznamenal žádné úmrtí v souvislosti s nákazou, je Wyoming.