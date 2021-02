Vědci z Oxfordu zkouší kombinovat vakcíny proti koronaviru | E15.cz

Očkovací experiment

Oxfordská univerzita začne testovat na 820 dobrovolnících z Velké Británie kombinaci vakcín proti koronaviru od farmaceutických společností Pfizer/BioNTech a AstraZeneca. Pokud by bylo možné používat obě očkovací látky najednou, umožnilo by to daleko větší flexibilitu v celosvětové distribuci vakcín, tvrdí vědci. Výsledky testů by měly být známy v červnu. Britská vláda přispěla na tento výzkum částkou sedm milionů liber, zhruba 205 milionů korun. Spojené království včera pokořilo hranici deseti milionů naočkovaných osob, což je více než sedmina jeho populace.

Smlouva o omezení jaderných zbraní prodloužena

Spojené státy a Rusko se krátce před vypršením platnosti smlouvy o kontrole jaderných zbraní dohodly na jejím prodloužení o dalších pět let. Současný dokument, který obě strany podepsaly v roce 2010 v Praze, měl skončit 5. února. Ruský parlament smlouvu Nový START schválil už v lednu, Američané se připojili teprve nyní. Dohoda například omezuje počet jaderných hlavic rozmístěných na nosičích na nejvýše 1550 na každé straně a počet rozmístěných střel a bombardérů na sedm stovek. Předchozí americká administrativa Donalda Trumpa chtěla do smlouvy zahrnout i Čínu, což se nepodařilo.

Akciové trhy uzavřely smíšeně

Americké burzy se ve středu příliš nehýbaly. Výrazným růstem na sebe upozornil pouze majitel Googlu Alphabet, kterému pomohly dobré hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál. Dolů naopak táhly trhy zlevněné akcie Facebooku, Applu či Amazonu. Index S&P 500 celkově stoupl o 0,1 procenta. Dow Jones se zvýšil o 0,12 procenta. Technologický Nasdaq Composite však klesl o 0,02 procenta. Na směru se včera neshodly ani evropské benchmarky. Zatímco německý DAX zpevnil o 0,71 procenta, britský FTSE 100 se snížil o 0,14 procenta. Francouzský CAC 40 uzavřel na nule.

Ant Group se dohodla s čínskými úřady

Čínská společnost Ant Group, která patří do koncernu Alibaba miliardáře Jacka Maa, se ve středu konečně dohodla s čínskými regulátory na své restrukturalizaci. Informuje o tom agentura Bloomberg. Firma se změní na holdingovou společnost a bude tak podléhat podobným kapitálovým požadavkům jako banky. Do holdingu budou zařazeny všechny dosavadní aktivity Antu. Společnost stále může v budoucnu vstoupit na burzy v Hongkongu a v Šanghaji, stále však není jasné kdy. Akcie Alibaby včera v reakci na tuto zprávu vyrostly na newyorské burze o 3,5 procenta.

🚨Positive news alert: The number of Covid-19 vaccinations globally has surpassed the total number of confirmed cases.



According to our vaccine tracker, over 105m doses have been administered so far, while the number of confirmed cases is just over 103m https://t.co/dMgQ2cIti4 pic.twitter.com/4RSX722WNw