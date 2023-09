Británie zvažuje zmírnění plánů v přechodu na elektromobilitu | e15.cz

Spojené království zvažuje odklad zákazu prodeje nových automobilů s benzinovým nebo naftovým motorem o pět let. Zákaz by tedy nově platil až od roku 2035. Informovala o tom zpravodajská televize BBC s odvoláním na nejmenované zdroje. Úřad premiéra Rishiho Sunaka v reakci na zprávu uvedl, že se ke spekulacím nevyjadřuje.

Podle BBC by měl ministerský předseda Sunak v nadcházejících dnech přednést projev, který bude obsahovat zmírnění několika vládních opatření týkajících se snižování emisí skleníkových plynů. Neočekává se ale, že by premiér ustoupil od hlavního cíle vlády, a to dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí, dodala BBC.

„Vláda zůstává zcela oddána závazkům v oblasti čisté nuly a Británie snižuje emise rychleji než kterákoliv jiná země G7,“ řekl agentuře Reuters mluvčí vlády. „Náš přístup bude vždy pragmatický a zajistí, aby náklady nebyly přenášeny na těžce pracující rodiny,“ dodal.

Současný cíl ukončení prodeje do roku 2030 byl představen v listopadu 2020 jako hlavní část plánu zelené revoluce tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona. Ještě v červenci ministr pro místní rozvoj Michael Gove potvrdil vládní podporu této politice.

Mezi zákonodárci rostou obavy, že Británie pod Sunakem ztratila chuť realizovat obtížnou klimatickou politiku před volbami, které se konají v přespříštím roce. Nervozita vzrostla poté, co Sunak prohlásil, že ke změně klimatu zaujme „přiměřený přístup“, který vyváží ambice čisté nuly s potřebou udržet výdaje spotřebitelů co nejníže. Sunak odmítá kritiku a prohlásil, že výsledky Británie v oblasti snižování emisí jsou lepší než u ostatních velkých zemí.

Podobně se vyjádřil také v srpnovém rozhovoru pro deník e15 velvyslanec Spojeného království v Praze Matt Field. „Splnit některé cíle je těžké, zvlášť v současné nelehké hospodářské situaci, ale pořád se držíme stejných vizí, které jsme přede dvěma lety prezentovali na klimatickém summitu v Glasgow,“ řekl e15 Field.

Zákaz prodeje nových automobilů se spalovacím motorem má od roku 2035 platit také na celém území Evropské unie.