Velká porážka Merkelové. Novým šéfem poslanců CDU/CSU se stal Ralph Brinkhaus | E15.cz

Na nespokojenost s devětašedesátiletým Kauderem a potažmo s Merkelovou, která byla jeho blízkou spojenkyní, ukazovalo už to, že se vůbec někdo odhodlal k protikandidatuře, což v CDU/CSU rozhodně není zvykem. Ani tak nikdo neočekával, že by padesátiletý Brinkhaus mohl uspět. Nejčastější odhady hovořily o tom, že by mohl získat maximálně třetinu hlasů. Nakonec ale Kaudera, který frakci vedl posledních 13 let, porazil v poměru 125 ku 112.

Pozorovatelé už dopředu hovořili o tom, že počet hlasů, které vyzyvatel Brinkhaus získá, ukáže i na to, jak silné postavení ještě Merkelová mezi poslanci má. Dnešní výsledek je z tohoto pohledu velkou porážkou pro čtyřiašedesátiletou političku, kterou už značně oslabil loňský špatný volební výsledek i letošní dvojice vládních krizí. Německá média už v souvislosti s hlasováním hovoří o senzaci nebo malé revoluci.

Merkelová klesající podporu pro svou politiku nemusela vždy cítit přímo, ale na volbě šéfa frakce se projevila už loni po volbách. Tehdy dostal Kauder, který neměl protikandidáta, 77 procent hlasů, i když například ještě v hlasování v roce 2013 jich získal 97,4 procenta.