Bělorusko za Lukašenka: jak si vede ekonomicky? Videografika E15 | E15.cz

Minskem a dalšími běloruskými městy rezonují masivní protesty proti volebním manipulacím a prezidentu Alexandru Lukašenkovi. Za 26 let v čele země ji ekonomicky dovedl doslova mezi Ukrajinu a Rusko. Naopak na své západní sousedy Bělorusko nestačí, a to nejen co do tempa růstu hrubého domácího produktu. Podívejte se na souhrnnou videografiku, která se v internetovém prohlížeči automaticky spouští pod titulkem článku.