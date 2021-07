Visa koupila britský startup Currencycloud | E15.cz

Němci se obávají dalších záplav

Německo se nadále vypořádává s následky ničivých povodní, které zasáhly západní část země v minulém týdnu. Na tento víkend jsou navíc očekávány další přívalové deště. Více než stovka lidí se stále pohřešuje a naděje na jejich nalezení klesá, uvedla ve čtvrtek viceprezidentka Spolkové agentury pro technickou pomoc Sabine Lacknerová. Počet mrtvých v samotném Německu dosáhl 128. Další desítky obětí jsou hlášeny ze sousední Belgie. Německá vláda ve středu schválila záchranný balíček ve výši 400 milionů eur, zhruba 10,3 miliardy korun. Peníze půjdou na okamžitou pomoc nejhůře postiženým regionům. Kancléřka Angela Merkelová včera s odvoláním na společnost Deutsche Bahn prohlásila, že záplavy zničily přibližně 600 kilometrů železniční tratě.

Evropa se blíží dosažení vakcinačního cíle

Už 200 milionů jedinců, tedy více než polovina dospělých obyvatel Evropské unie, je v tuto chvíli plně naočkována proti koronaviru. O dosažení významného milníku včera informovala Evropská komise. Podle Bruselu se tak pravděpodobně podaří splnit původní vakcinační cíl mít koncem léta naočkováno sedmdesát procent dospělé populace. Kritici nicméně poukazují na obrovské rozdíly mezi jednotlivými státy. Zatímco v Dánsku a Nizozemsku již obdrželo obě dávky vakcíny přes 56 procent osob starších osmnácti let, v Bulharsku dostalo teprve první dávku méně než 20 procent lidí.

Akcie převážně posilovaly, výjimkou byla Británie

Burzy ve Spojených státech ve čtvrtek potřetí za sebou rostly. Vzhůru je táhly hlavně cenné papíry velkých technologických společností Applu, Microsoftu či Facebooku. Dow Jonesův index si připsal 0,07 procenta. S&P 500 posílil o 0,2 procenta a Nasdaq Composite zpevnil o 0,36 procenta. Převážně v plusu uzavřely včerejší obchodování také trhy v západní Evropě. STOXX Europe 600 se zvýšil o 0,56 procenta. Německý DAX vyrostl o 0,6 procenta a francouzský CAC 40 si polepšil o 0,26 procenta. Výjimkou byla pouze Velká Británie, kde mezi investory převládaly obavy z nového šíření koronavirových mutací. Londýnský index FTSE 100 se kvůli tomu propadl o 0,43 procenta.

Visa sází na fintech firmy

Americký vydavatel platebních karet Visa rozšiřuje své portfolio ve fintech sektoru. Firma ve čtvrtek oznámila převzetí britského startupu Currencycloud. Visa za něj zaplatí 962 milionů dolarů, téměř 21 miliard korun. Currencycloud vznikla v roce 2007 a specializuje se na prodej softwaru pro digitální přeshraniční platby bankám a fintechovým společnostem. Působí ve 180 zemích a mezi jejích pět set klientů patří například firma Revolut. Pro Visu se jedná už o druhou významnou akvizici v daném odvětví, kterou uskutečnila v letošním roce. Už minulý měsíc totiž koupila za 2,1 miliardy dolarů švédský fintech startup Tink. Akcie Visy za včerejšek uzavřely v zisku 0,19 procenta na hodnotě 244,14 dolaru.

JUST IN: The Olympic flame for #Tokyo2020 has been lit as this year’s #Olympics kick off in Japan pic.twitter.com/rZSRvLK6xW