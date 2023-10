Vítěz slovenských voleb má schůdné možnosti, jak sestavit vládu | e15.cz

Ficův Směr-SD ve volbách získal téměř 23 procent hlasů, o pět procentních bodů víc než jeho nejsilnější konkurent, hnutí Progresivní Slovensko. Hlas obdržel téměř patnáct procent. Do parlamentu se dostali ještě Matovičovi Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti se svými spojenci, Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), Svoboda a Solidarita (SaS) a Slovenská národní strana (SNS). V Národní radě ale nakonec usedne menší počet uskupení, než podle průzkumů hrozilo, a sestavování vlády by tak mohlo být snazší.

Předpokládá se, že někdejší trojnásobný premiér příležitost znovu vládnout nepustí z ruky a udělá všechno pro to, aby dal dohromady majoritu. Prezidentka Zuzana Čaputová už oznámila, že Fica pověří sestavením kabinetu. „Výsledky voleb respektuji jako projev vyslovené důvěry voličů a vítězné straně Směr blahopřeji,“ prohlásila. Možností, jak složit vládu, je vícero, tři se však v tuto chvíli jeví jako nejpravděpodobnější.

Scénář číslo 1: Směr-SD, Hlas, SNS

Velice realistickou variantou je, že Fico bude chtít vytvořit koalici s Hlasem a Slovenskou národní stranou (SNS). Ve 150členném parlamentu by dohromady měli 79 mandátů, což je trochu riskantní, ale stále přijatelná většina. „Programově k sobě mají nejblíže, takže domluvit se mohou velmi rychle,“ vysvětluje slovenský politolog Tomáš Koziak.

Expremiér Pellegrini je jednání s Ficem otevřený, naznačuje však, že nemusí být úplně snadné. „Budeme muset přemýšlet i o kvalitě potenciální koalice, aby se zase po roce a půl nerozpadla, jako jsme to viděli předtím,“ řekl novinářům s odkazem na předchozí vládnutí OĽaNO a jejich partnerů.

Podotkl také, že dva bývalí premiéři by neměli sedět v jedné vládě. Tím otevřel spekulace, že by od Fica mohl chtít buď post předsedy Národní rady, podporu při kandidatuře na prezidenta, nebo v krajním případě dokonce premiérské křeslo - lídr Směru by tak vůbec nebyl členem kabinetu.

„Je teď v pozici, kdy si může dovolit hrát roli drahé nevěsty, za kterou bude potřeba hodně zaplatit. Když tu svou pokerovou hru s Ficem sehraje dobře, klidně se může premiérem stát,“ tvrdí Koziak. Předpokládá se, že při rozhodování o budoucí spolupráci bude muset Pellegrini bedlivě naslouchat i hlasům svých spolustraníků, kteří jsou silně nakloněni Směru.

Zádrhel ale může nastat také u SNS, která už se Směrem v minulosti vládla a její šéf Andrej Danko by se další spolupráci určitě nebránil. Národovci by s sebou do koalice přivedli těžko kočírovatelné novopečené poslance z řad svých spojenců, s pověstí ultranacionalistů a dezinformátorů. Vládnout s nimi nemusí být pro Fica snadné a je otázka, jestli nebudou až příliš radikální pro Hlas.

Slovenský politolog Samuel Abrahám však míní, že se Dankovi lidé přizpůsobí a jejich případné výkřiky vládu nebudou ohrožovat. „SNS je ráda, že se vůbec dostala do parlamentu, a v té koalici bude takové páté kolo u vozu. Spokojí se s tím, že dostanou nějaké pozice,“ domnívá se. A zdůrazňuje, že pro Pellegriniho jsou menším problémem než radikální Republika, která se do Národní rady jen těsně nedostala. Abrahám ale zároveň předpokládá, že by lídr Hlasu v takovéto koalici bránil prozápadní směřování Slovenska, třeba i s pomocí výhrůžek, že ji opustí.

Scénář číslo 2: Směr-SD, Hlas, KDH

Základ koalice, dvě sociálnědemokratické strany, které mají dohromady 69 poslanců, by v této variantě zůstal stejný. Křesťanští demokraté by ale do případného svazku přinesli dvanáct křesel, vznikla by tedy o něco silnější aliance než v prvním případě.

Otázkou však je, jestli a za jakých okolností by byl šéf partaje Milan Majerský ochotný spolupracovat se Směrem. Strana se vrací do parlamentu po sedmi letech a tento krok by mohl být riskantní pro její další politickou budoucnost. Už před volbami lídr křesťanských demokratů koalici se Směrem vylučoval a toto stanovisko znovu potvrdil krátce po vyhlášení výsledků v diskusním pořadu veřejnoprávní televize RTVS. „Stojíme si zatím,“ uvedl.

Během volební noci však připouštěl, že si ze slušnosti sedne k jednacímu stolu s vítězem, ať už jím bude kdokoli, a v jiných debatách se vyjadřoval nejednoznačně. KDH svým voličům může svůj případný krok do náruče Směru podat tak, že zabránilo horší variantě vlády s účastí SNS. Společně s Hlasem by tlumilo radikální postoje Směru z kampaně, zatímco SNS by je naopak ještě umocňovala. To by mohlo trochu uklidnit vyhrocené nálady v zemi. Abrahám si však myslí, že tato situace nenastane a hnutí vládnutí se Směrem definitivně odmítne.

Scénář 3: Progresivní Slovensko, Hlas, SaS, KDH

Jak Hlas, tak KDH jsou případnými adepty i na vládu bez Směru, zato s Progresivním Slovenskem Michala Šimečky. To bude mít v parlamentu pouze 32 poslanců a potřebovalo by tak více spojenců. Jeho nejpřirozenějším partnerem je Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka, která by do aliance přinesla jedenáct mandátů.

Fungovat by mohla i spolupráce s Hlasem, ačkoli zatím nejsou žádné silné náznaky, že by se Pellegrini chystal vydat touto cestou. „Nemyslím si, že čtyřkoalice takovéhoto hybridního typu je dost pevná, aby vyslala signál, že zde zvládne čtyři roky vládnout,“ řekl předseda Hlasu v debatě stanice TA3. Dodal, že však tuto variantu nehází zcela do koše a vše je otevřené.

Nejproblematičtější by patrně byla spolupráce s KDH, které se proti Šimečkově hnutí vymezuje. Majerský například uvedl, že v programu PS vidí extremistické prvky, čímž měl zřejmě na mysli podporu větších práv pro sexuální menšiny. „Šance, že se vytvoří tato čtyřkoalice, je relativně slabá, protože by byla skutečně křehká a nesourodá,“ je přesvědčen i Abrahám.

Případný vznik vlády, která by na rozdíl od těch předchozích byla jasnou zárukou prozápadní cesty, tak bude záviset nejen na Ficově úspěchu při jednáních, ale i na Šimečkově šikovnosti. Místopředseda Evropského parlamentu novinářům sdělil, že udělá vše pro to, aby Fico nevládl. „Je jasné, že Robert Fico má výhodu, ale to nebrání přemýšlení o dalších alternativách,“ prohlásil. Pokud se ale podle něj Pellegrini nebo Majerský rozhodnou, že budou vládnout se Směrem, bude to respektovat a odejde do opozice.