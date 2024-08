Současná britská labouristická vláda zdědila po svých konzervativních předchůdcích díru ve veřejných rozpočtech v objemu 22 miliard liber (652 miliard korun). V úterý to podle médií řekl britský premiér Keir Starmer. Náprava současného stavu podle něj bude bolestivá. Očekává se, že kabinet sníží některé sociální výdaje a zvýší daně. Starmer v projevu ostře kritizoval i jiné aspekty politiky konzervativců, kteří byli u moci předchozích čtrnáct let.

„Situace je horší, než jsme si představovali,“ uvedl Starmer. Podle něj konzervativci 22miliardový propad ve veřejných rozpočtech skryli před kontrolními orgány, a labouristé tedy o pravém stavu věcí nevěděli.

„Věci se zhorší, než se začnou zlepšovat,“ řekl dále ministerský předseda. Vláda chystá na říjen nový rozpočet, ve kterém bude usilovat o nápravu veřejných financí. Starmer ho označil za bolestivý. „Vzhledem k situaci, ve které se nacházíme, nemáme jinou volbu,“ dodal premiér, který je u vlády od letošního července. Podle něj větší břímě ponesou ti, kteří „mají širší ramena“.

Už dříve ministryně financí Rachel Reevesová uvedla, že bude pravděpodobně nutné zvýšit některé daně. Snížit by se měly naopak příspěvky na vytápění.

Za důsledek čtrnáct let trvající vlády konzervativců Starmer označil i nedávné nepokoje a útoky na zařízení pro žadatele o azyl. Nepokoje podle něj ukázaly stav země. „Nezdědili jsme jen ekonomickou černou díru, ale také černou díru ve společnosti,“ míní Starmer. Konzervativce také kritizoval za to, že zpřísňovali trestní politiku, aniž by zaručili dostatečné kapacity ve věznicích.