Vojenské odstavení Madura bylo připravené špatně. Guaidó se ale může obrátit na pomoc americké armády | E15.cz

„K podpoře ústavy potřebujeme ještě více vojáků,“ vyhodnotil situaci Guaidó v sobotním rozhovoru pro The Washington Post. Šéf parlamentu přitom minulý týden vyhlásil poslední fázi svržení Madurova režimu a vyzval armádu, aby tento krok podpořila. Pokus však ztroskotal. Experti se tak obávají, že v zemi bude pokračovat patová situace a podivné dvojvládí. Její obyvatelé se přitom stále potýkají s nedostatkem základního zboží, jako jsou potraviny a léky.

Venezuelané, kteří podporují opozici, začínají být unavení a jsou z vývoje posledních dní zmatení. Někteří ztrácejí trpělivost. „Tento režim je slabý, ale ochotný napáchat mnoho škod, než odejde. Abychom je omezili a dostali pod kontrolu, potřebujeme aktivní jednání a podporu západních demokratických zemí,“ uvedla podle listu The Guardian María Corina Machadová. Vlivná Madurova odpůrkyně je zastánkyní zahraniční vojenské intervence, celkově však tento způsob řešení krize zřejmě mezi obyvateli nemá velkou podporu.

„Nechcemeji. Zpřísněte sankce. Čiňte větší diplomatický nátlak. A děkujeme vám za to, co jste udělali. Ale neposílejte své vojsko. Mohlo by to vyvolat občanskou válku a Venezuelany jen rozdělit,“ vzkázal prostřednictvím deníku The Washington Post mezinárodnímu společenství osmnáctiletý student práva Pasqual Paulino. Rezervovaně se k účasti na intervenci v posledních dnech vyjadřovala i Brazílie.

Podle některých názorů ale může nezdařený převrat posílit jestřáby v okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zatím se však nezdá, že by šéfa Bílého domu definitivně přesvědčili. Není přitom jasné, jak by na zásah reagovalo Rusko. Dnes budou o situaci jednat ministři zahraničí obou zemí Mike Pompeo a Sergej Lavrov. Ten přitom už v neděli z Moskvy vzkázal, aby se Spojené státy vzdaly plánů na svržení venezuelského prezidenta Madura.