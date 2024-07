Von der Leyenová chce udržet demokratický střed. Parlament rozhodne o jejím setrvání

„Evropskou unii, kterou si zvolíme, nelze zredukovat na otázku, zda je potřeba více či méně Evropy. V dnešní době potřebujeme unii, která je rychlejší a jednodušší, jednotnější a více podporuje lidi i firmy,“ uvedla ve více než třicetistránkovém dokumentu von der Leyenová. „Potřebujeme unii, která jedná tam, kde má přidanou hodnotu a kde se všichni společně zmobilizujeme s jasným cílem a společným posláním - instituce EU, národní a regionální vlády, soukromý sektor, sociální partneři, občané a občanská společnost,“ dodala.

Program pro roky 2024 až 2029 je rozdělen do několika kapitol. Jedna z nich nese název Nová éra pro evropskou bezpečnost a obranu. „Nejlepší investicí do evropské bezpečnosti je investice do bezpečnosti Ukrajiny. Finanční, politická a vojenská podpora od Evropy musí vytrvat tak dlouho, jak to bude potřeba,“ píše se hned v úvodu této kapitoly. Posledních několik let bylo podle šéfky EK připomínkou toho, jak je mír křehký. Zároveň to znamenalo varování pro Evropu, že by měla poskytovat více prostředků na svou obranu a ochranu.

„Naše práce v příštích pěti letech se bude soustředit na budování skutečné Evropské obranné unie. Členské státy budou mít vždy odpovědnost za své vlastní jednotky, od doktríny po jejich nasazení, ale Evropa toho může udělat hodně, pokud jde o podporu a koordinaci úsilí o posílení obranného průmyslu, inovací a jednotného trhu,“ uvádí se v textu. Von der Leyenová v něm rovněž potvrzuje, že pro lepší koordinaci této práce na evropské úrovni jmenuje eurokomisaře pro obranu, který bude úzce spolupracovat s novou šéfkou unijní diplomacie.