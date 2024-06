Nekonečné spory vládních stran o politicky zkušeného a odborně zdatného muže nebo ženu, kteří by za Česko kandidovali do nové Evropské komise, jsou minulostí. Koalice se shoduje, že nejprůchodnějším a také nejnadějnějším uchazečem je ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, nestraník za Starosty a nezávislé. Celkem hladká by mohla být i změna v kabinetu. Pokud se Síkela stane eurokomisařem, zřejmě ho vystřídá expert STAN na energetiku Lukáš Vlček. Z pohledu zájmů Česka v Evropské unii je ale nejdůležitější to, jaký post Síkela v unijním výkonném orgánu získá.