Kellnerův vrtulník narazil do úbočí hory, zjistili vyšetřovatelé | E15.cz

Helikoptéře, v jejíchž troskách v sobotu zahynul nejbohatší Čech Petr Kellner, se o pouhých několik metrů nepodařilo přeletět úbočí hory. Stroj do svahu narazil a pak klouzal několik set metrů do údolí, vyplývá z předběžných informací zveřejněných americkými vyšetřovateli.

K nehodě vrtulníku Airbus AS350 B3 Écureuil společnosti Soloy Helicopters došlo pravděpodobně v 18:34 místního času. Stroj narazil do svahu, k překonání vrcholu hory mu přitom chybělo zhruba tři až pět metrů, uvedli představitelé amerického úřadu pro vyšetřování nehod v dopravě NTSB během tiskového brífingu. Vrtulník po nárazu klouzal ještě zhruba 250 metrů po svahu, než se zastavil. Na palubě bylo šest lidí, pět z nich na místě zemřelo.

„Jde o velmi drsnou oblast, ať už je řeč o terénu, nebo počasí,“ prohlásil představitel NTSB Thomas Chapman.

Vyšetřovatelé se na místo neštěstí dostali po několika hodinách. Počasí bylo v tu chvíli relativně dobré, zatím ale není jasné, s jakými podmínkami se potýkal pilot havarovaného vrtulníku. Nehoda se stala přibližně dvě hodiny před západem slunce.

Kellner byl hostem nedalekého luxusního resortu Tordrillo Mountain Lodge. Jeho zaměstnanci pro miliardáře a jeho společníky zorganizovali heliskiing. Když se vrtulník večer nevrátil, vyrazili záchranáři do místa poslední oznámené pozice stroje. Tam nalezli trosky a zachránili jediného přeživšího. Tím je bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth, jak také uvádí zpráva aljašských úřadů.

Vyšetřovatelé se na místě neštěstí snaží zjistit co nejvíce podrobnosti, než trosky vrtulníku zakryje sníh. „Naším cílem je porozumět nejen tomu, co se stalo, ale také proč a doporučit změny, které zabrání tomu, aby se to opakovalo,“ dodal Chapman.