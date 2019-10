Věra Jourová bude místopředsedkyní Evropské komise | E15.cz

Navzdory očekávání čelila Jourová jen dvěma otázkám ohledně střetu zájmů a trestního stíhání českého premiéra Andreje Babiše.

Atmosféra v sále byla během tříhodinového slyšení před členy parlamentních výborů velice vstřícná a podle českých europoslanců Jourová předvedla dobrý výkon, který jí poté zaručil i bezproblémový souhlas od hlavních představitelů politických frakcí.

Jourová má mít v komisi vedené Ursulou von der Leyenovou na starosti evropské hodnoty a transparentnost. Europoslancům proto odpovídala zejména na dotazy týkající se dodržování vlády práva, transparentnosti institucí a jejich rozhodování či ochrany demokracie a základních svobod. Řízení podle článku 7 o omezování nezávislosti justice a plurality médií, které vede EK s Polskem a Maďarskem, má podle ní smysl a mělo by pokračovat. EU by podle komisařky rovněž měla spojit vládu práva s rozpočtem, ovšem nemělo by to poškodit příjemce jako jsou obce či nevládní organizace.

„Doufám, že jsem těch konkrétních odpovědí dala hodně a že jsem přesvědčila členy EP, že mi dají důvěru," prohlásila sama Jourová po skončení slyšení, kterému se pro jeho zevrubnost někdy říká „grilování".

Jourová, která do jednacího sálu dorazila s broží ve tvaru lipového listu v českých národních barvách, podle europoslanců působila jistě a odpovídala většinou bez zaváhání. Přítomní dávali při dotazech najevo, že oceňují její dosavadní působení v komisi. Šéfové obou výborů - Antonio Tajani a Juan Fernando López Aguilar - hodnotili slyšení pozitivně.

„Paní Jourová je zkušená matadorka, nezaznamenal jsem kritiku v kuloárech, domnívám se, že je velká šance, že bude potvrzena," řekl český europoslanec z frakce EPP Jiří Pospíšil. Právě on jako jediný český zástupce položil kandidátce otázku, a to v souvislosti s premiérem Babišem a jeho výrokem o tom, že si v ČR je možné objednat trestní stíhání. Jourová řekla, že s tímto prohlášením nesouhlasí, Evropská komise by se však podle ní podobnými výroky národních politiků neměla zabývat. „Velmi mě mrzelo, že odpověď byla spíše neurčitá," komentoval poté její vyjádření Pospíšil.

„Mám dojem, že si to slyšení užila. Před pěti lety to byla jiná Věra Jourová... teď zná svoji roli... ví do čeho jde, takže byla mnohem sebevědomější," uvedla europoslankyně Michaela Šojdrová. Podobně to viděl její kolega Tomáš Zdechovský. „Projev a odpověď na první dvě otázky byly skvělé. Pak už to bylo slabší a ztrácelo to dynamiku," napsal na sociální síti. Opoziční TOP 09 v komentáří na twitteru upozornila, že Jourová vystupovala dnes při slyšení v europarlamentu jinak, než jak před českým publikem hovoří představitelé hnutí ANO, které ji do komise nominovalo.

Někteří zákonodárci vyjádřili vůči Jourové výhrady. Například Mikuláš Peksa, který v EP zastupuje Piráty, kritizoval odpověď týkající se zodpovědnosti internetových platforem za zveřejněný obsah; podle něj tím eurokomisařka směřuje k cenzuře.

Jourová předstoupila před europoslance jako jedna z posledních navržených kandidátů a kandidátek. „Výslechy" v parlamentních výborech začaly minulý týden vystoupením slovenského eurokomisaře Maroše Šefčoviče. Poslanci letos přitom opakovaně dali na srozuměnou, že jejich souhlas nelze považovat za formalitu a že kandidáti nemají podporu předem jistou - doplňujícím otázkám tak bude muset čelit polský eurokomisař pro zemědělství Janusz Wojciechowski a francouzská komisařka pro vnitřní trh Sylvie Goulardová.