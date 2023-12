Ve věku 81 let zemřel jeden z nejvlivnějších německých politiků posledních desetiletí Wolfgang Schäuble. Byl předsedou Spolkového sněmu, dlouholetý ministr vnitra a financí v několika německých vládách. Nejvyšší státní funkce se mu ale vyhýbaly. S odkazem na jeho rodinu o Schäubleho smrti informovala agentura DPA.

Politik, který svou kariéru spojil s Křesťanskodemokratickou unií (CDU), zemřel v úterý večer v rodinném kruhu.

Schäuble během své skoro půl století dlouhé kariéry ve vysoké německé politice zastával řadu významných postů. Jako západoněmecký ministr vnitra ve vládě Helmuta Kohla se silně zasloužil o sjednocení Německa, patřil mezi přední vyjednavače smlouvy o znovusjednocení s NDR.

Z politiky přitom neodešel ani poté, co jej v roce 1990 na předvolebním shromáždění postřelil duševně nemocný útočník. Následkem atentátu Schäuble ochrnul na spodní část těla a byl upoután na invalidní vozík.

Poté, co konzervativci v roce 1998 utrpěli volební porážku, stanul Schäuble v čele CDU. Jako lír opozice ale dlouho nevydržel, smetla jej aféra týkající se dlouholetého obcházení pravidel financování strany, kterého se dopouštěla jeho CDU. Kauza do cela strany vynesla Angelu Merkelovou. Ta si po návratu křesťanských demokratů do vlády zvolila Schäubleho za svého ministra vnitra a později ministra financí.

Ve Spolkovém sněmu zasedal Schäuble déle než kdokoliv jiným v tomto německém zákonodárném orgánu.