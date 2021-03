Jmění Warrena Buffetta poprvé překonalo 100 miliard dolarů | E15.cz

Top události

Sputnik se bude vyrábět v Itálii od třetího čtvrtletí

Ruská vakcína proti nemoci COVID-19 by se mohla již od třetího čtvrtletí letošního roku vyrábět v Evropě. Ve středu to uvedl Antonio Francesco Di Naro, zakladatel a šéf švýcarského farmaceutického koncernu Adienne Pharma & Biotech. Adienne se jako první z evropských firem dohodla na počátku tohoto týdne s ruským výrobcem Sputniku V na spolupráci. Di Naro prozatím neuvedl žádné detaily o tom, kolik očkovací látky bude jeho společnost schopna vyprodukovat, ani do jakých zemí chce vakcíny distribuovat.

Měl by je však vyrábět závod Adienne nedaleko Milána v severní Itálii. Sputnik V v Evropské unii dosud nebyl schválen k používání. Zelenou mu zatím dalo pouze Slovensko a Maďarsko.

Brexit negativně zasáhl tři čtvrtiny britských firem

Podle průzkumu, který provedl deník The Guardian, se až 74 procent britských firem, které dovážejí nebo vyvážejí zboží do Evropské unie, potýká po brexitu s problémy. Upozorňují především na nárůst byrokracie, jenž způsobuje zdržení dodávek na hranicích a celkově zvýšené náklady na import a export. Vláda Spojeného království však tvrdí, že rychlost nákladní dopravy se vrátila na běžnou úroveň. Například Berlín ovšem tento týden uvedl, že dovoz zboží z Velké Británie do Německa v lednu meziročně klesl o 56 procent na 1,6 miliardy eur, asi 42 miliard korun.

Z trhů a burz

Akciové trhy v Evropě i USA uzavřely smíšeně

Americké akcie se ve středu na směru neshodly. Index Dow Jones posílil o 1,46 procenta a S&P 500 přidal 0,6 procenta. Oba benchmarky tím dosáhly na nové rekordy. Technologický Nasdaq Composite se však snížil o 0,04 procenta. Západoevropské burzy převážně rostly. Dařilo se například německému výrobci sportovního oblečení a obuvi Adidas (+2,76 procenta) nebo firmám z chemického průmyslu. Panevropský STOXX Europe 600 se zlepšil o 0,4 procenta. Německý DAX zpevnil o 0,71 procenta a francouzský CAC 40 se zvedl o 1,11 procenta. Pouze britský index FTSE 100 zakončil obchodování ve ztrátě 0,07 procenta.

Buffett je poprvé stamiliardářem

Jmění známého amerického investora Warrena Buffetta poprvé přesáhlo hranici 100 miliard dolarů, téměř 22 bilionů korun. Devadesátiletý miliardář a šéf společnosti Berkshire Hathaway se tak stal šestým člověkem na světě, který danou metu pokořil. Do elitního klubu patří také Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Bernard Arnault a Mark Zuckerberg. Ačkoli Buffett patří k nejbohatším lidem světa již desítky let, mezi stamiliardáře se nikdy předtím nedostal. Také kvůli tomu, že značnou část svých peněz v minulosti věnoval charitě. Akcie Berkshire Hathaway letos vyrostly zhruba o 15 procent, aktuálně stojí 398 840 dolarů.

Tweet dne

Checks are on the way. pic.twitter.com/rtODFOZ4OX — President Biden (@POTUS) March 10, 2021

„Šeky jsou na cestě.“

Prezident Spojených států Joe Biden definitivně protlačil Kongresem svůj záchranný balík na podporu americké ekonomiky ve výši 1,9 bilionu dolarů (skoro 42 bilionů korun). Jedná se o první legislativní úspěch Bidenova mandátu. Každý Američan má dostat šek v hodnotě 1400 dolarů.

Stane se dnes