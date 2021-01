Špindl chceme otevřít 23. ledna, říká šéf skiareálu | E15.cz

Lyžařská střediska mohla v současné zimní sezoně fungovat jen loni mezi 18. a 26. prosincem. Ztrátu vyvolanou zákazem provozu odhaduje asociace horských středisek na jednu miliardu až na 1,2 miliardy korun. Tu by jim měl dorovnat kompenzační program COVID-sport III, na který je vyčleněna až miliarda korun. „Jen do přípravy a spuštění nové zimní sezony tradičně investujeme 30 milionů korun,“ dodává šéf skiareálů Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček doufá, že vleky se po 22. lednu otevřou. Zmatek na horách by se měl podle něj mírnit díky náhradám, na které budou mít skiareály nárok. Jak tento program vnímáte?

S výpadkem zimní sezony se skiareály dostaly do poměrně zásadních problémů, proto nový vládní program hodnotíme kladně. Specifikum našeho podnikání spočívá v tom, že musíme během krátké zimní sezóny, tedy zhruba 3,5 měsíce, vydělat na zabezpečení fungování firmy na celý rok. Během této doby musíme utržit dostatek financí na celoroční výplaty zaměstnanců a na úhradu závazků spojených s obřími investicemi do lanových drah, vleků, rolb a zasněžovacích technologií.

Dají se již vyčíslit ztráty a promarněné náklady ve Špindlerově Mlýně?

Do přípravy sezóny jsme investovali 30 milionů korun a na tržbách jsme za období uzavření přišli o sto milionů výnosů. Tato čísla myslím hovoří sama za sebe, v jak nelehké situaci se nacházíme.

Co by měl stát zejména podpořit, kromě umožnění startu sezóny?

Co se státní podpory týče, musím uznat, že za kompenzačním programem pro lyžařské areály je obrovský kus práce. Na jeho přípravě jsem se aktivně spolupodílel.

Náhrady budou odstupňované v závislosti na typu vleku nebo lanovky. Asociace horských středisek prosadila, aby se počítalo nejen s počtem míst, ale i typem zařízení. Jak jednání probíhala?

Příprava a jednání o kompenzačního programu trvala celý víkend prakticky nonstop. Jsme rádi, že vláda vyslyšela a zohlednila většinu našich argumentů a do programu je zařadila. Samozřejmě nejvíc ze všeho by nám pomohlo, kdybychom se mohli konečně rozjet a dělat co umíme.

Rýsuje se nějaký konkrétní termín, kdy to bude možné?

Důvěřujeme slovům ministra Havlíčka a doufáme, že avizovaný konec uzavření plánovaný na 22. leden je nejzazší možný termín a zákaz nebude pokračovat. Hned poté obnovíme provoz.

Bezpečnostní opatření tedy máte nachystaná?

Jsme připravení zajistit a dodržet přísná provozní omezení, vyžadovat a řídit dodržování všech hygienických opatření tak, aby návštěva a pohyb návštěvníků špindlerovských středisek byl z epidemiologického hlediska maximálně bezpečný.