Mladí Němci se v koronakrizi baví on-line investicemi | E15.cz

Covidové časy přejí burzovním spekulacím. Zejména mladí se v Německu podílejí na boomu investic do akcií. Studie Německého akciového institutu (DAI), který zastupuje 85 procent společností na burze, ukazuje, že za koronakrize v roce 2020 bylo na burze 12,5 milionu Němců, zhruba každý sedmý. „Je to 17,5 procenta obyvatel starších čtrnácti let,“ píše se ve studii DAI s tím, že je to nejvyšší počet za posledních dvacet let.