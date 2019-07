Zachránce automobilky Chrysler a spolutvůrce legendárního Mustangu Lee Iacocca zemřel | E15.cz

Zemřel bývalý manažer několika amerických automobilek Lee Iacocca. Charismatickému vizionáři, který stál za vznikem sportovního vozu Ford Mustang či minivanu Chrysler, bylo 94 let. S odkazem na rodinu to oznámil koncern Fiat Chrysler. Iacocca byl synem italských přistěhovalců a v 80. letech proslul zejména záchranou zadlužené automobilky Chrysler, která se tak vyhnula bankrotu.

Iacocca v úterý ve svém domě v Bel-Air v Kalifornii podlehl komplikacím v souvislosti s Parkinsonovou chorobou, řekla deníku The Washington Post Iacoccova dcera Lia.

Svou bezmála padesátiletou kariéru v Detroitu, tedy srdci amerického automobilového sektoru, Iacocca zahájil v roce 1946 u automobilky Ford. Tam zjistil, že se spíše prosadí jako obchodník a manažer než jako inženýr a technik.

Už v 36 letech dosáhl na pozici viceprezidenta. V roce 1978 ho ale propustil potomek zakladatele firmy. Iacocca tedy přešel ke Chrysleru, kterému začal brzy šéfovat. Tehdy třetí největší americká automobilka stála před krachem, ale pod jeho vedením se brzy vrátila k zisku. V roce 1992 odešel Iacocca do důchodu.

Když začal Chrysler v roce 1998 jednat o fúzi s německým koncernem Daimler-Benz, rozhořčilo Iacoccu, že se ho tehdejší šéf skupiny DaimlerChrysler Jürgen Schrempp nepokusil do firmy znovu přilákat. Rád by prý pracoval jako poradce nebo mluvčí, svěřil se před časem deníku Detroit News. "Upřímně, udělal bych pro to všechno," citovala ho agentura DPA.

Bývalí spolupracovníci Iacoccu popisují jako náročného, ale inspirativního a spravedlivého šéfa. "Dokázal se na vás nepříčetně rozčílit, ale brzy na to zapomněl," řekl agentuře Reuters jeho spolupracovník z Chrysleru Bud Liebler. "Rád řešil problémy. Člověk vždy věděl, na čem s ním je," dodal.

V roce 1982 ho americký prezident Ronald Reagan jmenoval do čela kampaně na obnovu sochy Svobody a Ellis Islandu. Iacoccovi, který se hlásil ke svým přistěhovaleckým kořenům, se podařilo vybrat 350 milionů dolarů (7,9 miliardy korun), více než dvojnásobek cílové částky.

V 80. letech byl Iacocca tak populární, že se jeho životopis dostal mezi knižní bestsellery, a dokonce se o něm hovořilo jako o možném kandidátovi na prezidenta. Kritici mu ale vyčítali, že při restrukturalizaci propustil tisíce dělníků, a také velmi vysoký plat. Jeho někdejší protijaponské projevy zní jako ozvěna ve výrocích současného prezidenta Donalda Trumpa na adresu Číny, poznamenala agentura AFP.

Po smrti své první ženy Mary, která v roce 1983 zemřela po 27 letech svazku na komplikace spojené s cukrovkou, založil Iacocca nadaci na výzkum této nemoci. Dvakrát se znovu oženil, obě další manželství skončila rozvodem.