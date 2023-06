Air Defender 23: Začíná největší letecké cvičení NATO všech dob | e15.cz

Cvičení se koná od 12. do 23. června, zapojí se do něj 25 zemí včetně Česka a až 250 letadel. Jen USA na manévry vyšlou stovku strojů. Vedle členských států Severoatlantické aliance se připojí i švédské a japonské letectvo. Výcvik bude probíhat nad Severním mořem, ve velké oblasti na severovýchodě Německa a na jihozápadě země. Vedle německých letišť bude část manévrů probíhat také na letišti v Čáslavi. Část vzdušného prostoru bude během aktivních manévrů vždy na několik hodin uzavřena. Účastnici cvičení budou také podnikat každodenní lety do Estonska a Rumunska.

Panují obavy, že civilní letecká doprava bude kvůli omezením nabírat značná zpoždění. Německá letiště už kvůli manévrům dočasně prodloužila své provozní doby. „Doufám, že díky všem těmto opatřením nebude nutné rušit žádné lety,“ cituje Deutsche Welle šéfa německého letectva, generálporučíka Inga Gerhartze.

„Chceme demonstrovat rychlost a připravenost vzdušných sil a předvést schopnosti aliančního letectva. Spolupráce tolika armád NATO zdokonaluje naši interoperabilitu a schopnost odstrašit potenciálního agresora,“ přiblížil Gerhartz.

Z českého letectva se do manévrů zapojí čtyři stroje JAS-39 Gripen, letouny L-159 a vrtulníky Mi-171Š a W3A Sokol.

Dohromady deset tisíc vojáků se bude účastnit nácviku řady scénářů, například vzdušné podpory pozemních jednotek, vzdušného boje proti nepřátelským stíhačkám, zachytávání střel středního doletu nebo boje proti nepřátelským lodím a ponorkám. Pozemní jednotky budou nacvičovat evakuaci letiště. Tento bod byl na program cvičení zjevně přidán v reakci na chaos, který provázel kvapné vyklízení letiště v Kábulu v roce 2021.

Gerhartz se při zahájení cvičení vyhýbal pojmenování nepřítele, jemuž se jednotky během cvičení budou bránit. Velvyslankyně USA v Německu Amy Gutmannová byla v tomto ohledu otevřenější. „Docela by mě překvapilo, kdyby některý ze světových lídrů nezaznamenal, co toto cvičení ukazuje, pokud jde o ducha této aliance, což znamená sílu této aliance,“ prohlásila. „A to včetně pana Putina,“ dodala.