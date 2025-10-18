Zadlužení Francie dál poroste, odhaduje agentura S&P. Snížila úvěrové hodnocení země
Mezinárodní ratingová agentura S&P snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Francie ze stupně AA- na A+. Informoval o tom server listu Financial Times (FT). Agentura očekává, že dluh Francie v nadcházejících letech vzroste více, než se původně předpokládalo. To zvyšuje tlak na premiéra Sébastiena Lecornua. Již před měsícem úvěrový rating z AA- na A+ snížila také agentura Fitch.
Lecornu podal 6. října po pouhých 27 dnech ve funkci demisi, prezident Emmanuel Macron jej však následně jmenoval do funkce podruhé. Premiér pak tento týden v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry nové vládě. Podle agentury AFP nová vláda výsledkem těchto hlasování překonala první překážku před začátkem parlamentních rozprav o návrhu státního rozpočtu na rok 2026, které jsou na programu příští týden.
Francouzský parlament začátkem února schválil státní rozpočet na letošní rok. Rozpočet má snížit francouzský deficit na 5,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských šesti procent HDP. Vláda toho chce docílit výdajovými škrty a zvýšením daní v celkové hodnotě 50 miliard eur (zhruba 1,25 bilionu Kč). I tak ale bude rozpočtový deficit ve Francii patřit mezi nejvyšší v Evropské unii, upozornila agentura Reuters.
Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu.