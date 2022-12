Obviněný zakladatel FTX byl propuštěn na obří kauci | E15.cz

Zakladatel krypto burzy FTX Sam Bankman-Fried bude propuštěn z vazby do domácího vězení.

Zakladatel padlé kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried bude propuštěn z vyšetřovací vazby do domácího vězení v Kalifornii, píše stanice BBC . Jeho rodina se za něj zaručí 250 miliony dolarů, tedy skoro šesti miliardami korun. Jedná se o jednu z nejvyšších kaucí v historii americké justice. Třicetiletý muž dál čelí obvinění z rozsáhlých finančních podvodů a bude v domě svých rodičů čekat na zahájení soudního procesu.

Bankman-Fried během čtvrtečního slyšení nepřiznal ani nepopřel svou vinu. Pouze dal najevo, že je srozuměn s tím, že pokud se pokusí o útěk, bude mu hrozit přísnější trest. V dřívějších vyjádřeních pro média sice připustil, že udělal spousty chyb, obvinění, která otřásla celým kryptoměnovým trhem, nicméně odmítal. „Nespáchal jsem vědomě žádný podvod. Nechtěl jsem, aby se nic z tohoto stalo,“ uvedl 12. prosince bývalý šéf FTX pro BBC krátce před svým zatčením na Bahamách.

Dva z Bankman-Friedových nejbližších spolupracovníků se podle médií ve středu přiznali ke spáchání podvodů a spolupracují s vyšetřovateli. Federální prokurátor v New Yorku Damian Williams obvinil zakladatele FTX z toho, že nezákonně používal peníze zákazníků a investorů k financování své další kryptoměnové společnosti Alameda Research, k nakupování nemovitostí a sponzorování politických stran.

Vyšetřovatelé kauzu minulý týden popsali jako „jeden z největších finančních podvodů v dějinách Spojených států“. Bankman-Fried po svém zatčení strávil devět dnů v bahamské věznici. Americké úřady souhlasily s jeho propuštěním na kauci i kvůli tomu, že se nebránil vydání do USA.

Na co si dát pozor při investování do kryptoměn:

Burza FTX vznikla v roce 2019 a umožňovala zákazníkům směňovat peníze za kryptoměny, jako je například bitcoin. V době své největší slávy dosahovala tržního ohodnocení kolem třiceti miliard dolarů. Bankman-Fried, který je synem dvou uznávaných profesorů práv na prestižní Stanfordově univerzitě, se těšil přízni mnoha fanoušků a býval označován za „Krále krypta“. Jeho čisté jmění činilo ještě na konci letošního října více než patnáct miliard dolarů.

Bankman-Friedova společnost však v listopadu nečekaně vyhlásila bankrot a její uživatelé se nemohli dostat ke svým penězům. Podle soudního spisu z minulého měsíce dluží FTX svým padesáti největším věřitelům téměř 3,1 miliardy dolarů, přičemž není jasné, kolik z této sumy nakonec dostanou zpátky. Na základě mínění odborníků to bude nejspíš jen zlomek z toho, co do kryptoměnové burzy vložili.

„Krach FTX připomíná neslavný konec americké banky Lehman Brothers, který odstartoval finanční krizi. Evropa na ni tehdy reagovala takzvanou druhou evropskou směrnicí o trzích s finančními nástroji,“ popisují pád krypto burzy Katarína Jendželovská a Filip Murár, experti na právo v oblasti fintechu a startupů z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr. Evropský parlament by měl co nevidět projednat evropské nařízení o trzích s kryptoaktivy neboli MiCA.