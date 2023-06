Zdražování v Chorvatsku může ohrozit turistickou sezonu | e15.cz

Do Chorvatska letos zamíří na dovolenou až milion Čechů.

Růst cen v Chorvatsku může vážně ohrozit celou tamní turistickou sezonu. Podle agentury HINA to ve středu uvedl chorvatský ministr financí Marko Primorac. Reagoval na zprávy médií, podle nichž kvůli překotnému zdražování v cestovním ruchu přijíždí trávit dovolenou v zemi na Jadranu méně lidí, než se čekalo.

„Když slyšíte, jak tu rostou ceny, je to něco, co je v každém případě nepřijatelné a musím se přiznat, že z toho mám určitým způsobem obavy,“ odpověděl Primorac na novinářský dotaz, co říká tomu, že kopeček zmrzliny stojí v Chorvatsku často i tři eura, tedy zhruba 71 korun.

Uvedl také, že pro růst cen nevidí ekonomické opodstatnění, a připomněl, že vláda v Záhřebu dotuje ceny energií a snížila také DPH na řadu služeb a výrobků. „Krátkodobé neodůvodněné zvýšení cen je krátkodobý užitek a výdělek, dlouhodobě by mohl mít velmi nežádoucí účinky,“ varoval ministr financí.

Na co si dát pozor během dovolené v Chorvatsku:

Chorvatská i zahraniční média v posledních dnech píší o citelném nárůstu cen v chorvatském cestovním ruchu, který podle nich už způsobuje pokles ubytovacích rezervací i příjezdů hostů ze zahraničí. Kromě kopečku zmrzliny za tři eura uváděla například pizzu v restauraci za 18 eur (427 korun) či steak za 38 eur (900 korun).

Ceny ubytování se místy oproti loňsku zvýšily o třicet procent. Stanice N1 minulý týden uvedla, že na Makarské riviéře - tradiční chorvatské dovolenkové destinaci - počet turistů i přenocování za červen oproti předchozímu roku klesl o šest procent.

Chorvatsko, které k 1. lednu tohoto roku vstoupilo do eurozóny a schengenského prostoru, nicméně letos očekává rekordní turistickou sezonu, která by mohla překonat tu dosud neúspěšnější z předcovidového roku 2019. Podle předsezonních odhadů zamíří letos do země na Jadranu až milion Čechů.