Zelenskyj a Evropané budou hledat společnou řeč s Trumpem. Ve hře je budoucnost Ukrajiny
Před pátečním setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce budou ve středu evropští premiéři a prezidenti hledat společnou řeč s Trumpem a jeho týmem. Na pozvání německého kancléře Friedricha Merze se bude konat hned několik videokonferencí.
Nejprve se ve 14:00 uskuteční virtuální schůzka prezidentů a předsedů vlád Německa, Finska, Francie, Británie, Itálie a Polska s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Připojí se k nim také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
O hodinu později se šéfové států a vlád pěti zemí Evropské unie a Británie společně se Zelenským budou radit o dalším postupu s americkým prezidentem Trumpem a jeho viceprezidentem J. D. Vancem. Poté je v 16:30 na programu další videokonference evropských představitelů, kteří by měli zhodnotit jednání s Američany.
Trump a Putin se dohodli na setkání na Aljašce, při kterém chtějí v pátek hovořit o ukončení války na Ukrajině. Půjde o dvoustrannou schůzku, zatím to nevypadá, že by se měl připojit i ukrajinský prezident Zelenskyj. Evropští politici přitom naléhají, aby Ukrajina byla do jednání zapojena. Zelenskyj tvrdí, že ústupky Moskvu k ukončení tři a půl roky trvající agrese nepřimějí, je na ni podle něj třeba zvýšit tlak. Trump hovořil v souvislosti se schůzkou o výměně území mezi Ruskem a Ukrajinou.