Zelenskyj bude v Paříži jednat o bezpečnostních garancích pro Ukrajinu
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ve čtvrtek v Paříži setká s předními evropskými lídry, informují agentura AFP a List Financial Times. Hlavním tématem jednání budou bezpečnostní záruky pro Kyjev v případě uzavření příměří s Ruskem, které proti sousední zemi už přes tři a půl roku vede útočnou válku. Spojené státy naznačují podporu leteckých a zpravodajských kapacit, nikoliv však přímé nasazení vojáků.
„Plánujeme takovou schůzku," řekl zdroj agentuře AFP a dodal, že se zatím nepředpokládá, že by se jí účastnil americký prezident Donald Trump.
Kyjev chce po svých západních spojencích v případě příměří bezpečnostní záruky, které by Rusko v budoucnu odradily od nových útoků na Ukrajinu. Někteří evropští lídři mluví o možnosti vzniku mírových sil, na nichž by se podílely jejich země. Trump naznačuje, že Spojené státy by takový plán mohly podpořit především letecky, své vojáky by ale na Ukrajinu neposlaly.
Nasazení vojáků
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v nedělním rozhovoru s Financial Times řekla, že zástupci evropských zemí pracují na plánech týkajících se „nasazení mnohonárodních vojsk a podpory ze strany Američanů". Tento list píše, součástí možných mírových sil pod evropským velením by byly desetitisíce vojáků a že Washington nabídl podporu ve formě zpravodajských informací nebo systémů pro řízení a velení. O tom Trump s evropskými lídry a Zelenským mluvil na jejich nedávné schůzce v Bílém domě.
Ti, kdo se s Trumpem sešli ve Washingtonu, podle Financial Times na jednání navážou ve čtvrtek. Jde o francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Friedricha Merze, britského premiéra Keira Starmera, šéfku EK von der Leyenovou a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Rusko se k myšlence nasazení mírových sil na Ukrajině staví odmítavě.